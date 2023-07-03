В условиях постоянного сокращения технологической отрасли компании прибегают к стратегиям слияний и поглощений и консолидации, чтобы сохранить свою актуальность. Недавно компания HappyFunCorp, известная фирма, занимающаяся дизайном и разработкой продуктов, была приобретена канадским конгломератом Tiny за 30 миллионов долларов. Это приобретение не только свидетельствует о тенденции, но и подчеркивает все более заметную роль организаций технологической экосистемы.

HappyFunCorp, компания, специализирующаяся на проектировании и создании приложений, имеет достойных клиентов, среди которых такие крупные представители технологической индустрии, как Disney, Amazon, Twitter и Apple. После приобретения фирма из Бруклина продолжит свою деятельность самостоятельно, но при этом будет поддерживать более тесные отношения сотрудничества с материнской компанией Tiny.

Tiny, публично торгуемая компания, базирующаяся в Канаде, оценивается примерно в 500 миллионов долларов США на текущем рынке. Фирма создала впечатляющий портфель благодаря своевременным приобретениям компаний, которые специализируются на предоставлении широкого спектра услуг по разработке дизайна и продуктов для технологических компаний и интернет-предприятий. Сделка с HappyFunCorp добавляет дополнительный вес к замечательному каталогу Tiny.

Среди компаний, входящих в зонтик Tiny, - технологический тяжеловес электронной коммерции WeCommerce; Dribbble - онлайновое пристанище дизайнеров для обмена опытом и поиска работы; и Flow, необходимый для управления задачами и проектами. Интересно, что соучредитель Tiny, Эндрю Уилкинсон, также является соучредителем MetaLab, основной компании, входящей в состав Tiny.

После приобретения HappyFunCorp объединит свою деятельность с другими компаниями Tiny, чтобы продолжать оказывать поддержку известным технологическим организациям. Хотя эти компании имеют достойные похвалы внутренние операции, они часто отдают на аутсорсинг проекты, которые выходят за рамки их обычного рабочего процесса. Такие проекты, если бы они разрабатывались собственными силами, могли бы отвлекать и отнимать ресурсы, особенно когда они находятся на ранних стадиях или когда вероятность их успеха еще не оценена.

Вместе взятые, организация Tiny может похвастаться впечатляющим кругом клиентов, обслуживая длинный хвост малых онлайн-предприятий и выполняя значительные проекты для некоторых крупнейших имен технологической индустрии, таких как Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Disney, Samsung и Apple.

Рассказы об успешных проектах относятся к обоим концам этого спектра, а одна из запоминающихся историй - превращение MetaLab неясной концепции борющегося стартапа в массово успешное приложение, известное как Slack.

Основанная в 2009 году компания HappyFunCorp имеет обширный портфель высокопоставленных клиентов. Как и другие компании, входящие в состав Tiny, компания работает на собственные средства и на сегодняшний день является прибыльной. В 2022 году ее доходы составили 12 миллионов долларов США, а в текущем году прогнозируется положительный рост. В результате приобретения существующая команда менеджеров, состоящая из исполнительных директоров Бена Шипперса, Холли Заппы и операционного директора Робба Чен-Вара, останется у руля компании.

Приобретение является значительным по целому ряду параметров и освещает группу компаний, которые, по прогнозам, будут играть заметную роль в будущем в экосистеме технологий. Как отмечает Шипперс, за последнее десятилетие эта роль кардинально изменилась.

Поскольку компании нацелены на будущий рост и масштабы, они продолжают разрабатывать новые продукты и концепции, несмотря на текущую неопределенность в отрасли и сложные прогнозы. По мнению Шипперса, консолидация затрат приведет к тому, что многие компании перейдут на модель "ближнего берега", ориентированную на НИОКР в таких странах, как Коста-Рика и другие страны Латинской Америки, где работа может быть выполнена за меньшую стоимость. Этот переход отражает текущее направление рынка технологической индустрии.

Эта тенденция может стать возможностью для таких no-code веб-, мобильных и бэкенд-приложений, как AppMaster. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать приложения быстрым, экономически эффективным способом, устраняя необходимость традиционного кодирования и высоких затрат на разработку.