Microsoft a lancé Intelligent Meeting Recaps, une fonctionnalité basée sur l'IA pour son service Teams Premium, qui vise à rationaliser les résumés de réunions pour les utilisateurs. Cette dernière fonctionnalité est conçue pour les utilisateurs qui s'efforcent de rattraper leur retard après avoir manqué une réunion en ligne, ainsi que pour ceux qui assistent à la réunion et ont besoin d'une vue d'ensemble des discussions.

Des études récentes menées par Microsoft suggèrent que la gestion efficace des réunions reste un défi pour de nombreux utilisateurs. En effet, 56 % des participants à une réunion Teams trouvent qu'il est difficile de résumer l'événement et 55 % déclarent ne pas savoir comment identifier les prochaines étapes nécessaires à la suite d'une réunion. La nouvelle fonction de récapitulation intelligente des réunions vise à résoudre ces deux problèmes.

C'est ce qu'explique Microsoft dans un billet de blog : La récapitulation intelligente s'appuie sur l'IA pour fournir automatiquement une vue d'ensemble de votre réunion, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps pour rattraper leur retard et coordonner les prochaines étapes. Dans le nouvel onglet "Récapitulation" du calendrier et du chat Teams, les utilisateurs verront des informations alimentées par l'IA comme des notes de réunion générées automatiquement, des tâches recommandées et des mises en évidence personnalisées pour aider les utilisateurs à trouver rapidement les informations les plus importantes, même si vous avez manqué la réunion.

Outre les faits marquants personnalisés, les récapitulatifs de réunion intelligents offrent également des marqueurs temporels personnalisés, affichant le moment où le nom de chaque utilisateur a été mentionné, les heures d'entrée et de sortie de la réunion et les cas où l'écran a été partagé. Des marqueurs de chronologie des intervenants sont également disponibles afin que les utilisateurs puissent facilement revoir quand chaque participant a pris la parole pendant la réunion.

De plus, certains aspects de l'expérience de récapitulation seront accessibles à tous les utilisateurs de Microsoft Teams, au-delà de l'abonnement premium. Actuellement, la fonction de récapitulation intelligente des réunions n'est disponible qu'en anglais pour les abonnés Premium, mais la prise en charge d'autres langues est prévue pour 2023.

