Microsoft ha rilasciato Intelligent Meeting Recaps, una funzione basata sull'intelligenza artificiale per il suo servizio Teams Premium, che mira a semplificare i riepiloghi delle riunioni per gli utenti. Quest'ultima funzione è stata progettata per favorire gli utenti che hanno difficoltà a recuperare dopo aver perso una riunione online, nonché coloro che partecipano alla riunione e hanno bisogno di una panoramica completa delle discussioni.

Recenti studi condotti da Microsoft indicano che la gestione efficiente delle riunioni rimane una sfida per molti utenti: il 56% dei partecipanti alle riunioni di Teams ha difficoltà a riassumere l'evento e il 55% ha dichiarato di essere incerto nell'identificare i passi successivi necessari dopo una riunione. La nuova funzione Intelligent Meeting Recap mira a risolvere entrambi questi problemi.

Microsoft ha condiviso in un post sul blog: Il riepilogo intelligente sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire automaticamente una panoramica completa della riunione, aiutando gli utenti a risparmiare tempo per recuperare e coordinare le fasi successive. Nella nuova scheda "Recap" nel calendario e nella chat di Teams, gli utenti vedranno approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, come note di riunione generate automaticamente, attività consigliate e punti salienti personalizzati per aiutare gli utenti a trovare rapidamente le informazioni più importanti, anche se si perde la riunione.

Oltre ai punti salienti personalizzati, gli Intelligent Meeting Recaps offrono anche marcatori cronologici personalizzati, che mostrano quando il nome di ciascun utente è stato menzionato, gli orari di ingresso e uscita durante la riunione e i casi in cui lo schermo è stato condiviso. Sono disponibili anche marcatori della timeline degli oratori, in modo che gli utenti possano facilmente rivedere quando ogni partecipante ha parlato durante la riunione.

Inoltre, alcuni aspetti dell'esperienza di riepilogo saranno accessibili a tutti gli utenti di Microsoft Teams, al di là dell'abbonamento premium. Attualmente la funzione di riepilogo intelligente delle riunioni è disponibile solo in inglese per gli abbonati Premium, ma il supporto per altre lingue è previsto per il 2023.

L'adozione di piattaforme low-code e no-code, come AppMaster, è proliferata negli ultimi anni, rendendo più rapido ed economico per le aziende lo sviluppo di soluzioni software complete. La combinazione di funzionalità incentrate sull'intelligenza artificiale, come Intelligent Meeting Recaps, con piattaforme versatili come AppMaster, può favorire lo sviluppo innovativo di applicazioni web, mobili e backend per le diverse esigenze aziendali.