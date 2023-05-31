Microsoft, kullanıcılar için toplantı özetlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Teams Premium hizmeti için yapay zeka odaklı bir özellik olan Intelligent Meeting Recaps'i yayımladı. Bu en son özellik, çevrimiçi bir toplantıyı kaçırdıktan sonra yetişmek için mücadele eden kullanıcıların yanı sıra toplantıya katılan ve tartışmalarına kapsamlı bir genel bakış isteyen kullanıcılara fayda sağlamak için tasarlanmıştır.

Microsoft tarafından yürütülen son araştırmalar, verimli toplantı yönetiminin birçok kullanıcı için bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor; Teams toplantısına katılanların %56'sı olayı özetlemeyi zor buluyor ve %55'i bir toplantının ardından gerekli sonraki adımları belirleme konusunda belirsizlik bildiriyor. Yeni Intelligent Meeting Recap özelliği, bu sorunların her ikisini de ele almayı amaçlıyor.

Microsoft bir blog gönderisinde paylaştı: Akıllı özet, toplantınıza otomatik olarak kapsamlı bir genel bakış sağlamak için yapay zekadan yararlanır ve kullanıcıların sonraki adımları takip etme ve koordine etme konusunda zaman kazanmalarına yardımcı olur. Teams takvimindeki ve sohbetindeki yeni "Özetleme" sekmesinde bulunan kullanıcılar, toplantıyı kaçırsanız bile kullanıcıların en önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olmak için otomatik oluşturulan toplantı notları, önerilen görevler ve kişiselleştirilmiş vurgulamalar gibi yapay zeka destekli içgörüleri görecek.

Intelligent Meeting Recaps, kişiselleştirilmiş öne çıkanların yanı sıra, her kullanıcının adından ne zaman bahsedildiğini, toplantı sırasında giriş ve çıkış saatlerini ve ekranın paylaşıldığı anları görüntüleyen kişiselleştirilmiş zaman çizelgesi işaretçileri de sunar. Kullanıcıların toplantı sırasında her katılımcının ne zaman konuştuğunu kolayca gözden geçirebilmesi için konuşmacı zaman çizelgesi işaretçileri de mevcuttur.

Ayrıca, özet deneyiminin belirli yönleri, premium aboneliğin ötesinde tüm Microsoft Teams kullanıcıları tarafından erişilebilir olacaktır. Akıllı Toplantı Özeti özelliği şu anda Premium aboneler için yalnızca İngilizce olarak sunulmaktadır, ancak diğer diller için destek 2023 yol haritasındadır.

AppMaster gibi low-code ve no-code platformların benimsenmesi son yıllarda çoğalarak işletmelerin kapsamlı yazılım çözümleri geliştirmesini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirdi. Intelligent Meeting Recaps gibi yapay zeka merkezli özellikleri AppMaster gibi çok yönlü platformlarla birleştirmek, çeşitli iş gereksinimleri için web, mobil ve arka uç uygulamalarının yenilikçi gelişimini hızlandırabilir.