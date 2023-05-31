Компания Microsoft выпустила Intelligent Meeting Recaps - функцию, управляемую искусственным интеллектом, для службы Teams Premium, которая призвана упростить для пользователей составление резюме совещаний. Эта новейшая функция предназначена для пользователей, которые пытаются наверстать упущенное после пропущенного онлайн-совещания, а также для тех, кто присутствует на совещании и нуждается в полном обзоре его обсуждений.

Недавние исследования, проведенные Microsoft, показывают, что эффективное управление собраниями остается проблемой для многих пользователей: 56% участников собраний Teams затрудняются подвести итоги мероприятия, а 55% сообщили о неуверенности в определении необходимых дальнейших шагов после собрания. Новая функция Intelligent Meeting Recap призвана решить обе эти проблемы.

Об этом компания Microsoft сообщила в своем блоге: Интеллектуальный обзор использует искусственный интеллект для автоматического предоставления всеобъемлющего обзора вашего собрания, помогая пользователям сэкономить время на подведение итогов и координацию дальнейших действий". Находясь на новой вкладке "Подведение итогов" в календаре и чате Teams, пользователи смогут увидеть такие основанные на искусственном интеллекте сведения, как автоматически созданные заметки о собрании, рекомендуемые задачи и персонализированные основные моменты, которые помогут пользователям быстро найти самую важную информацию, даже если вы пропустили собрание.

Помимо персонализированных основных моментов, Интеллектуальный обзор совещания также предлагает персонализированные маркеры временной шкалы, отображающие время упоминания имени каждого пользователя, время его входа и выхода во время совещания, а также случаи совместного использования экрана. Также доступны маркеры временной шкалы спикеров, чтобы пользователи могли легко просмотреть, когда каждый участник выступал во время совещания.

Более того, некоторые аспекты функции подведения итогов будут доступны всем пользователям Microsoft Teams, помимо премиум-подписки. В настоящее время функция Intelligent Meeting Recap доступна только на английском языке для подписчиков Premium, но поддержка других языков запланирована на 2023 год.

В последние годы все шире используются платформы low-code и no-code, такие как AppMaster, что позволяет предприятиям быстрее и экономичнее разрабатывать комплексные программные решения. Сочетание функций, ориентированных на искусственный интеллект, таких как "Интеллектуальные записи совещаний", с универсальными платформами, такими как AppMaster, может способствовать инновационной разработке веб-, мобильных и внутренних приложений для различных потребностей бизнеса.