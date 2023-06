A Microsoft lançou o Intelligent Meeting Recaps, uma funcionalidade baseada em IA para o seu serviço Teams Premium, que visa simplificar os resumos das reuniões para os utilizadores. Esta última funcionalidade foi concebida para beneficiar os utilizadores que lutam para recuperar o atraso depois de perderem uma reunião online, bem como aqueles que participam na reunião e necessitam de uma visão geral abrangente das suas discussões.

Estudos recentes conduzidos pela Microsoft sugerem que a gestão eficiente de reuniões continua a ser um desafio para muitos utilizadores, com 56% dos participantes em reuniões do Teams a considerarem difícil resumir o evento e 55% a referirem incerteza quanto à identificação dos próximos passos necessários após uma reunião. A nova funcionalidade Recapitulação Inteligente de Reunião tem como objectivo resolver estes dois problemas.

A Microsoft partilhou-o numa publicação no blogue: A recapitulação inteligente tira partido da IA para fornecer automaticamente uma visão geral abrangente da sua reunião, ajudando os utilizadores a poupar tempo a recuperar o atraso e a coordenar os passos seguintes. No novo separador "Recapitular" no calendário e no chat do Teams, os utilizadores poderão ver informações baseadas em IA, como notas de reunião geradas automaticamente, tarefas recomendadas e destaques personalizados para ajudar os utilizadores a encontrar rapidamente as informações mais importantes, mesmo que perca a reunião.

Para além dos destaques personalizados, as Recapitulações Inteligentes de Reuniões também oferecem marcadores de cronologia personalizados, mostrando quando o nome de cada utilizador foi mencionado, as suas horas de entrada e saída durante a reunião e as instâncias em que o ecrã foi partilhado. Os marcadores da linha temporal do orador também estão disponíveis para que os utilizadores possam rever facilmente quando cada participante falou durante a reunião.

Além disso, determinados aspectos da experiência de recapitulação estarão acessíveis a todos os utilizadores do Microsoft Teams, para além da subscrição premium. Actualmente, a funcionalidade Recapitulação Inteligente de Reunião está disponível apenas em inglês para subscritores Premium, mas o suporte para outros idiomas está no roteiro para 2023.

A adoção de plataformas low-code e no-code, como o AppMaster, proliferou nos últimos anos, tornando mais rápido e económico para as empresas desenvolverem soluções de software abrangentes. A combinação de funcionalidades centradas na IA, como as Recapitulações Inteligentes de Reuniões, com plataformas versáteis como o AppMaster, pode impulsionar o desenvolvimento inovador de aplicações Web, móveis e de back-end para várias necessidades empresariais.