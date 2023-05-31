أصدرت Microsoft ملخصًا ذكيًا للاجتماعات ، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة Teams Premium ، والتي تهدف إلى تبسيط ملخصات الاجتماعات للمستخدمين. تم تصميم هذه الميزة الأخيرة لإفادة المستخدمين الذين يكافحون من أجل اللحاق بالركب بعد أن فاتهم اجتماع عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى أولئك الذين يحضرون الاجتماع ويحتاجون إلى نظرة عامة شاملة على مناقشاته.

تشير الدراسات الحديثة التي أجرتها Microsoft إلى أن الإدارة الفعالة للاجتماعات لا تزال تمثل تحديًا للعديد من المستخدمين ، حيث وجد 56٪ من حاضري اجتماعات Teams صعوبة في تلخيص الحدث ، وأفاد 55٪ بعدم اليقين بشأن تحديد الخطوات التالية الضرورية بعد الاجتماع. تهدف ميزة "ملخص الاجتماع الذكي" الجديدة إلى معالجة هاتين المسألتين.

شاركت Microsoft في منشور مدونة: يستفيد برنامج Intelligent recap من الذكاء الاصطناعي لتوفير نظرة عامة شاملة على اجتماعك تلقائيًا ، مما يساعد المستخدمين على توفير الوقت في اللحاق بالركب وتنسيق الخطوات التالية. توجد في علامة التبويب "الملخص" الجديدة في تقويم ودردشة Teams ، سيرى المستخدمون رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملاحظات الاجتماع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمهام الموصى بها والميزات المخصصة لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات الأكثر أهمية ، حتى إذا فاتتك الاجتماع.

إلى جانب الملخصات الشخصية ، تقدم Intelligent Meeting Recaps أيضًا علامات مخصصة للجدول الزمني ، تعرض وقت ذكر اسم كل مستخدم ، وأوقات دخولهم وخروجهم أثناء الاجتماع ، وحالات مشاركة الشاشة. تتوفر أيضًا علامات الخط الزمني للمتحدث بحيث يمكن للمستخدمين المراجعة بسهولة عندما تحدث كل مشارك أثناء الاجتماع.

علاوة على ذلك ، ستكون بعض جوانب تجربة الملخص متاحة لجميع مستخدمي Microsoft Teams ، بخلاف الاشتراك المتميز. حاليًا ، تتوفر ميزة Intelligent Meeting Recap باللغة الإنجليزية فقط لمشتركي Premium ، ولكن دعم اللغات الأخرى موجود على خارطة الطريق لعام 2023.

لقد انتشر اعتماد الأنظمة الأساسية low-code no-code ، مثل AppMaster ، في السنوات الأخيرة ، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات لتطوير حلول برمجية شاملة. يمكن أن يؤدي الجمع بين الميزات التي تركز على الذكاء الاصطناعي ، مثل Intelligent Meeting Recaps ، مع منصات متعددة الاستخدامات مثل AppMaster ، إلى دفع التطوير المبتكر لتطبيقات الويب والجوّال والخلفية لتلبية احتياجات الأعمال المختلفة.