Microsoft heeft Intelligent Meeting Recaps uitgebracht, een AI-gestuurde functie voor zijn Teams Premium-dienst, die bedoeld is om samenvattingen van vergaderingen voor gebruikers te stroomlijnen. Deze nieuwste functie is bedoeld voor gebruikers die moeite hebben om een online vergadering in te halen, maar ook voor degenen die de vergadering bijwonen en een uitgebreid overzicht van de discussies nodig hebben.

Uit recent onderzoek van Microsoft blijkt dat efficiënt vergaderbeheer voor veel gebruikers een uitdaging blijft: 56% van de deelnemers aan Teams-vergaderingen vindt het moeilijk om de gebeurtenis samen te vatten, en 55% geeft aan onzeker te zijn over het identificeren van noodzakelijke volgende stappen na een vergadering. De nieuwe functie Intelligent Meeting Recap wil beide problemen aanpakken.

Dat deelde Microsoft in een blogpost: Intelligent recap maakt gebruik van AI om automatisch een uitgebreid overzicht van uw vergadering te geven, waardoor gebruikers tijd besparen bij het inhalen en coördineren van volgende stappen. Gevonden op het nieuwe tabblad 'Recap' in Teams agenda en chat, zullen gebruikers AI-aangedreven inzichten zien zoals automatisch gegenereerde vergadernotities, aanbevolen taken en gepersonaliseerde hoogtepunten om gebruikers te helpen snel de belangrijkste informatie te vinden, zelfs als je de vergadering mist.

Naast gepersonaliseerde hoogtepunten biedt Intelligent Meeting Recaps ook gepersonaliseerde tijdlijnmarkeringen, die weergeven wanneer de naam van elke gebruiker werd genoemd, hun in- en uitgaanstijden tijdens de vergadering en momenten waarop het scherm werd gedeeld. Tijdlijnmarkeringen voor sprekers zijn ook beschikbaar, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen nagaan wanneer elke deelnemer tijdens de vergadering heeft gesproken.

Bovendien zullen bepaalde aspecten van de recap-ervaring toegankelijk zijn voor alle Microsoft Teams-gebruikers, buiten het premium abonnement om. Momenteel is de Intelligent Meeting Recap functie alleen beschikbaar in het Engels voor Premium abonnees, maar ondersteuning voor andere talen staat op de roadmap voor 2023.

