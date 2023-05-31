微软已经发布了智能会议回顾，这是为其Teams高级服务提供的一项人工智能驱动的功能，旨在为用户简化会议总结。这一最新功能旨在使那些在错过在线会议后苦苦追赶的用户，以及那些参加会议并需要对其讨论进行全面概述的用户受益。

微软最近进行的研究表明，高效的会议管理对许多用户来说仍然是一个挑战，56%的Team会议与会者认为难以总结事件，55%的人报告在会议后不确定确定必要的下一步行动。新的智能会议总结功能旨在解决这两个问题。

微软在一篇博文中分享道：智能回顾利用人工智能自动提供你的会议的全面概述，帮助用户节省时间赶上和协调下一步行动。在Teams日历和聊天中的新 "回顾 "选项卡上发现，用户将看到人工智能驱动的见解，如自动生成的会议笔记、推荐的任务和个性化的亮点，帮助用户快速找到最重要的信息，即使你错过了会议。

除了个性化的亮点，智能会议回顾还提供个性化的时间线标记，显示每个用户的名字何时被提及，他们在会议期间的入口和出口时间，以及屏幕被共享的情况。发言人的时间线标记也是可用的，这样用户就可以轻松地回顾每个与会者在会议期间的发言时间。

此外，所有微软团队的用户，除了高级订阅之外，都可以访问总结经验的某些方面。目前，智能会议回顾功能只对高级用户提供英文版本，但对其他语言的支持已列入2023年的路线图。

近年来，像AppMaster这样的low-code 和no-code 平台的采用激增，使企业开发全面的软件解决方案变得更快、更经济。将智能会议记录等以人工智能为中心的功能与AppMaster等多功能平台相结合，可以推动网络、移动和后端应用程序的创新发展，满足各种业务需求。