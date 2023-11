Microsoft SwiftKey présente des fonctionnalités intelligentes renforcées par l'IA

Dans le cadre d'une amélioration notable de son application de clavier mobile SwiftKey pour iOS et Android, Microsoft intègre des fonctionnalités avancées d'IA aux côtés de développements innovants dans Windows 11 et Bing. L'application tierce, qui permet aux utilisateurs de remplacer le clavier par défaut de leur téléphone portable par une version intelligente qui s'adapte au style d'écriture de l'utilisateur, comprend désormais également une gamme de fonctionnalités basées sur l'IA, notamment des objectifs de caméra IA, des autocollants IA, un éditeur IA. , et la capacité de produire des images IA directement depuis l’application.

Les nouveaux objectifs de caméra AI aident les utilisateurs à générer des photos, des vidéos et des GIF avec des effets distinctifs. Ce changement passionnant fait suite à l'alliance de Microsoft avec Snap, créateur de Snapchat. Avec ces mises à niveau, les utilisateurs peuvent désormais exploiter plus de 250 outils et filtres pour s'exprimer, comme le souligne le géant de la technologie.

De plus, l'application reçoit des autocollants AI qui peuvent être créés à l'aide Bing's Image Creator. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de fabriquer des autocollants inspirés de leurs propres photos ou selfies, leur offrant ainsi un engagement accru dans diverses applications de chat, telles que WhatsApp et Messenger. Ces autocollants sur mesure peuvent être partagés avec vos amis et votre famille, enrichissant ainsi l'expérience interactive.

La commodité de Bing Image Creator s'étend encore plus loin, puisqu'il est désormais directement accessible depuis le clavier de l'application. Cela signifie qu'un utilisateur peut prendre une photo ou en télécharger une existante, puis recevoir instantanément les résultats de la recherche visuelle de Bing dans l'application.

L'application intègre également une fonctionnalité d'édition basée sur l'IA conçue pour aider les utilisateurs à améliorer leur grammaire, leur ponctuation et leur orthographe. Pour utiliser cette fonction, l'utilisateur doit simplement sélectionner une phrase, puis il recevra immédiatement des commentaires et des propositions de l'éditeur innovant.

Ces fonctionnalités de haute technologie sont progressivement exécutées dans SwiftKey sur les plateformes iOS et Android. Cependant, ces avancées ne se limitent pas aux grands acteurs technologiques comme Microsoft. Des entreprises plus petites et innovantes, comme AppMaster , font d'énormes progrès dans l'écosystème de développement d'applications no-code, en offrant des fonctionnalités conviviales basées sur l'IA qui aident à automatiser de nombreuses tâches de routine.