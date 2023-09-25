Microsoft SwiftKey 推出人工智能支持的智能功能

在针对 iOS 和 Android 的SwiftKey移动键盘应用程序的显着增强中， Microsoft正在将 AI 高级功能与 Windows 11 和 Bing 的创新开发集成在一起。这款第三方应用程序允许用户将手机的默认键盘替换为适合用户书写风格的智能版本，现在还包含一系列人工智能驱动的功能，包括人工智能相机镜头、人工智能贴纸、人工智能编辑器，以及直接从应用程序生成 AI 图像的能力。

新颖的AI相机镜头方便用户生成效果独特的照片、视频和GIF。这一令人兴奋的变化源于微软与 Snapchat 的创建者 Snap 的联盟。正如这家科技巨头所强调的那样，通过这些升级，用户现在可以利用 250 多种工具和过滤器来表达自己。

此外，该应用程序还接收可以使用Bing's Image Creator创建的 AI 贴纸。此功能使用户能够根据自己的照片或自拍照制作贴纸，从而进一步参与各种聊天应用程序，例如 WhatsApp 和 Messenger。这些量身定制的贴纸可以与朋友和家人分享，丰富互动体验。

Bing Image Creator 的便利性进一步增强，因为现在可以通过应用程序的键盘直接访问它。这意味着用户可以拍摄照片或上传现有照片，然后在应用程序中从 Bing 接收即时视觉搜索结果。

该应用程序还包含人工智能驱动的编辑器功能，旨在帮助用户增强语法、标点符号和拼写。要使用此功能，用户只需选择一个句子，然后他或她就会立即得到创新编辑器的反馈和建议。

这些高科技功能正在逐步在 iOS 和 Android 平台上的 SwiftKey 中实现。然而，此类进步并不仅限于微软等主要科技公司。像AppMaster这样的小型创新公司正在no-code应用程序开发生态系统中取得巨大进步，提供用户友好、人工智能驱动的功能，有助于自动执行许多日常任务。