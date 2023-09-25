يقدم Microsoft SwiftKey ميزات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

في تحسين ملحوظ لتطبيق لوحة المفاتيح المحمولة SwiftKey لنظامي التشغيل iOS وAndroid، تعمل Microsoft على دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة جنبًا إلى جنب مع التطورات المبتكرة في Windows 11 وBing. تطبيق الطرف الثالث، الذي يسمح للمستخدمين باستبدال لوحة المفاتيح الافتراضية لهواتفهم المحمولة بإصدار ذكي يتكيف مع أسلوب الكتابة الخاص بالمستخدمين، يشمل الآن أيضًا مجموعة من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تشمل عدسات كاميرا الذكاء الاصطناعي، وملصقات الذكاء الاصطناعي، ومحرر الذكاء الاصطناعي. والقدرة على إنتاج صور الذكاء الاصطناعي مباشرة من التطبيق.

تعمل عدسات الكاميرا الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي على تسهيل المستخدمين في إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF ذات التأثيرات المميزة. ويأتي هذا التغيير المثير نتيجة لتحالف مايكروسوفت مع شركة Snap، التي أنشأت تطبيق Snapchat. ومن خلال هذه الترقيات، يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من أكثر من 250 أداة وفلترًا للتعبير عن أنفسهم، كما أبرزت شركة التكنولوجيا العملاقة.

علاوة على ذلك، يتلقى التطبيق ملصقات AI يمكن إنشاؤها باستخدام Bing's Image Creator. تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين إنشاء ملصقات مستوحاة من صورهم أو صورهم الشخصية، مما يوفر لهم مزيدًا من التفاعل في تطبيقات الدردشة المختلفة، مثل WhatsApp وMessenger. ويمكن مشاركة هذه الملصقات المصممة خصيصًا مع الأصدقاء والعائلة، مما يثري التجربة التفاعلية.

تمتد راحة Bing Image Creator إلى أبعد من ذلك، حيث يمكن الآن الوصول إليها مباشرة من لوحة مفاتيح التطبيق. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم التقاط صورة أو تحميل صورة موجودة، ثم تلقي نتائج البحث المرئي الفورية من Bing في التطبيق.

تم أيضًا دمج ميزة المحرر المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التطبيق لمساعدة المستخدمين في تحسين القواعد النحوية وعلامات الترقيم والتهجئة. لاستخدام هذه الوظيفة، يتعين على المستخدم ببساطة تحديد جملة، وبعد ذلك سيحصل هو أو هي على تعليقات ومقترحات فورية من المحرر المبتكر.

يتم تنفيذ هذه الميزات عالية التقنية تدريجيًا في SwiftKey على نظامي iOS وAndroid. ومع ذلك، لا تقتصر هذه التطورات على كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا مثل Microsoft. تحقق الشركات الصغيرة والمبتكرة، مثل AppMaster ، خطوات كبيرة في النظام البيئي لتطوير التطبيقات no-code ، حيث تقدم ميزات سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في أتمتة العديد من المهام الروتينية.