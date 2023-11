Microsoft SwiftKey presenta funzionalità intelligenti rafforzate dall'intelligenza artificiale

Con un notevole miglioramento della sua applicazione per tastiera mobile SwiftKey per iOS e Android, Microsoft sta integrando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale insieme a sviluppi innovativi in ​​Windows 11 e Bing. L'app di terze parti, che consente agli utenti di sostituire la tastiera predefinita del proprio telefono cellulare con una versione intelligente che si adatta allo stile di scrittura degli utenti, ora comprende anche una gamma di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che comprendono obiettivi della fotocamera AI, adesivi AI, un editor AI. e la capacità di produrre immagini AI direttamente dall'applicazione.

I nuovi obiettivi della fotocamera AI facilitano gli utenti nella generazione di foto, video e GIF con effetti distintivi. Questo entusiasmante cambiamento deriva dall'alleanza di Microsoft con Snap, creatore di Snapchat. Con questi aggiornamenti, gli utenti possono ora sfruttare più di 250 strumenti e filtri per esprimersi, come evidenziato dal gigante della tecnologia.

Inoltre, l'applicazione riceve adesivi AI che possono essere creati utilizzando Bing's Image Creator. Questa funzionalità consente agli utenti di realizzare adesivi ispirati alle proprie foto o selfie, fornendo loro ulteriore coinvolgimento all'interno di varie applicazioni di chat, come WhatsApp e Messenger. Questi adesivi su misura possono essere condivisi con amici e familiari, arricchendo l'esperienza interattiva.

La comodità di Bing Image Creator si estende ulteriormente, poiché ora è direttamente accessibile dalla tastiera dell'applicazione. Ciò significa che un utente può scattare una foto o caricarne una esistente e quindi ricevere risultati istantanei della ricerca visiva da Bing nell'app.

Nell'applicazione è incorporata anche una funzionalità Editor basata sull'intelligenza artificiale progettata per aiutare gli utenti a migliorare la grammatica, la punteggiatura e l'ortografia. Per utilizzare questa funzione, l'utente deve semplicemente selezionare una frase e riceverà immediatamente feedback e proposte dall'innovativo Editor.

Queste funzionalità high-tech vengono gradualmente implementate in SwiftKey su entrambe le piattaforme iOS e Android. Tuttavia, tali progressi non si limitano ai principali attori tecnologici come Microsoft. Le aziende più piccole e innovative, come AppMaster , stanno facendo passi da gigante nell'ecosistema di sviluppo di app no-code, offrendo funzionalità intuitive e basate sull'intelligenza artificiale che aiutano ad automatizzare molte attività di routine.