Microsoft SwiftKey представляет интеллектуальные функции, поддерживаемые искусственным интеллектом

Заметно усовершенствовав свое приложение для мобильной клавиатуры SwiftKey для iOS и Android, Microsoft интегрирует расширенные возможности искусственного интеллекта вместе с инновационными разработками в Windows 11 и Bing. Стороннее приложение, которое позволяет пользователям заменять стандартную клавиатуру своего мобильного телефона на интеллектуальную версию, которая адаптируется к стилю письма пользователя, теперь также включает в себя ряд функций, управляемых искусственным интеллектом, включая объективы камеры с искусственным интеллектом, наклейки с искусственным интеллектом и редактор с искусственным интеллектом. и возможность создавать изображения AI непосредственно из приложения.

Новые объективы для камер с искусственным интеллектом облегчают пользователям создание фотографий, видео и GIF-файлов с уникальными эффектами. Это захватывающее изменение является результатом альянса Microsoft с Snap, создателем Snapchat. Благодаря этим обновлениям пользователи теперь могут использовать более 250 инструментов и фильтров, чтобы выразить себя, как подчеркнул технологический гигант.

Кроме того, приложение получает стикеры AI, которые можно создавать с помощью Bing's Image Creator. Эта функция позволяет пользователям создавать стикеры, вдохновленные их собственными фотографиями или селфи, обеспечивая им дальнейшее взаимодействие с различными чат-приложениями, такими как WhatsApp и Messenger. Этими специально созданными наклейками можно поделиться с друзьями и семьей, что обогатит интерактивный опыт.

Удобство Bing Image Creator расширяется еще больше, поскольку теперь к нему можно напрямую получить доступ с клавиатуры приложения. Это означает, что пользователь может сделать фотографию или загрузить существующую, а затем мгновенно получить результаты визуального поиска от Bing в приложении.

В приложение также включена функция редактора на базе искусственного интеллекта, призванная помочь пользователям улучшить грамматику, пунктуацию и орфографию. Чтобы использовать эту функцию, пользователю просто нужно выбрать предложение, а затем он или она немедленно получит отзывы и предложения от инновационного редактора.

Эти высокотехнологичные функции постепенно реализуются в SwiftKey на платформах iOS и Android. Однако такие достижения не ограничиваются крупными технологическими игроками, такими как Microsoft. Небольшие инновационные компании, такие как AppMaster , добиваются огромных успехов в экосистеме разработки приложений no-code, предлагая удобные для пользователя функции на базе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать многие рутинные задачи.