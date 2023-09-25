🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft SwiftKey представляет интеллектуальные функции, поддерживаемые искусственным интеллектом

25, сент. 2023
Microsoft SwiftKey представляет интеллектуальные функции, поддерживаемые искусственным интеллектом

Заметно усовершенствовав свое приложение для мобильной клавиатуры SwiftKey для iOS и Android, Microsoft интегрирует расширенные возможности искусственного интеллекта вместе с инновационными разработками в Windows 11 и Bing. Стороннее приложение, которое позволяет пользователям заменять стандартную клавиатуру своего мобильного телефона на интеллектуальную версию, которая адаптируется к стилю письма пользователя, теперь также включает в себя ряд функций, управляемых искусственным интеллектом, включая объективы камеры с искусственным интеллектом, наклейки с искусственным интеллектом и редактор с искусственным интеллектом. и возможность создавать изображения AI непосредственно из приложения.

Новые объективы для камер с искусственным интеллектом облегчают пользователям создание фотографий, видео и GIF-файлов с уникальными эффектами. Это захватывающее изменение является результатом альянса Microsoft с Snap, создателем Snapchat. Благодаря этим обновлениям пользователи теперь могут использовать более 250 инструментов и фильтров, чтобы выразить себя, как подчеркнул технологический гигант.

Кроме того, приложение получает стикеры AI, которые можно создавать с помощью Bing's Image Creator. Эта функция позволяет пользователям создавать стикеры, вдохновленные их собственными фотографиями или селфи, обеспечивая им дальнейшее взаимодействие с различными чат-приложениями, такими как WhatsApp и Messenger. Этими специально созданными наклейками можно поделиться с друзьями и семьей, что обогатит интерактивный опыт.

Удобство Bing Image Creator расширяется еще больше, поскольку теперь к нему можно напрямую получить доступ с клавиатуры приложения. Это означает, что пользователь может сделать фотографию или загрузить существующую, а затем мгновенно получить результаты визуального поиска от Bing в приложении.

В приложение также включена функция редактора на базе искусственного интеллекта, призванная помочь пользователям улучшить грамматику, пунктуацию и орфографию. Чтобы использовать эту функцию, пользователю просто нужно выбрать предложение, а затем он или она немедленно получит отзывы и предложения от инновационного редактора.

Эти высокотехнологичные функции постепенно реализуются в SwiftKey на платформах iOS и Android. Однако такие достижения не ограничиваются крупными технологическими игроками, такими как Microsoft. Небольшие инновационные компании, такие как AppMaster , добиваются огромных успехов в экосистеме разработки приложений no-code, предлагая удобные для пользователя функции на базе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать многие рутинные задачи.

Похожие статьи

UserTesting представляет свежие обновления своей платформы Human Insight, ориентированной на нишевый пользовательский опыт
date 01, нояб. 2023
UserTesting представляет свежие обновления своей платформы Human Insight, ориентированной на нишевый пользовательский опыт
UserTesting расширяет свою платформу Human Insight, добавляя интересные функции, в том числе набор нишевой аудитории, новую интеграцию с FullStory и Canva, а также запуская службы Insights.
Integration Updates Features
FusionAuth получил инвестиции в размере 65 миллионов долларов США от партнеров Updata
date 01, нояб. 2023
FusionAuth получил инвестиции в размере 65 миллионов долларов США от партнеров Updata
Стартап по обеспечению безопасности FusionAuth недавно получил свою первую внешнюю инвестицию в размере 65 миллионов долларов США в рамках раунда, проведенного Updata Partners.
Security Web App Entrepreneurship
Lightbend представляет новую версию Akka для более плавной интеграции облачных и периферийных развертываний
date 01, нояб. 2023
Lightbend представляет новую версию Akka для более плавной интеграции облачных и периферийных развертываний
Lightbend анонсировала последнюю версию платформы Akka, представив Akka Edge для единообразной разработки приложений в облачных и периферийных средах.
Open Source Automation Software
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь