Microsoft SwiftKey introduceert intelligente functies ondersteund door AI

Als opmerkelijke verbetering van zijn SwiftKey mobiele toetsenbordapplicatie voor iOS en Android integreert Microsoft geavanceerde AI-mogelijkheden naast innovatieve ontwikkelingen in Windows 11 en Bing. De app van derden, waarmee gebruikers het standaardtoetsenbord van hun mobiele telefoon kunnen vervangen door een slimme versie die zich aanpast aan de schrijfstijl van de gebruiker, omvat nu ook een reeks AI-gestuurde functies, waaronder AI-cameralenzen, AI-stickers en een AI-editor en de mogelijkheid om AI-afbeeldingen rechtstreeks vanuit de applicatie te produceren.

De nieuwe AI-cameralenzen vergemakkelijken gebruikers bij het genereren van foto's, video's en GIF's met onderscheidende effecten. Deze opwindende verandering volgt uit de alliantie van Microsoft met Snap, de maker van Snapchat. Met deze upgrades kunnen gebruikers nu meer dan 250 tools en filters gebruiken om zichzelf te uiten, zoals benadrukt door de technologiegigant.

Bovendien ontvangt de applicatie AI-stickers die kunnen worden gemaakt met Bing's Image Creator. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers stickers maken die zijn geïnspireerd op hun eigen foto's of selfies, waardoor ze meer betrokkenheid krijgen bij verschillende chattoepassingen, zoals WhatsApp en Messenger. Deze op maat gemaakte stickers kunnen worden gedeeld met vrienden en familie, waardoor de interactieve ervaring wordt verrijkt.

Het gemak van Bing Image Creator gaat nog verder, omdat het nu rechtstreeks toegankelijk is vanaf het toetsenbord van de applicatie. Dit betekent dat een gebruiker een foto kan maken of een bestaande kan uploaden en vervolgens direct visuele zoekresultaten van Bing in de app kan ontvangen.

Ook opgenomen in de applicatie is een AI-aangedreven Editor-functie die is ontworpen om gebruikers te helpen bij het verbeteren van hun grammatica, interpunctie en spelling. Om deze functie te gebruiken, hoeft de gebruiker eenvoudigweg een zin te selecteren, waarna hij of zij onmiddellijk feedback en voorstellen krijgt van de innovatieve Editor.

Deze hightech functies worden geleidelijk uitgevoerd in SwiftKey op zowel iOS- als Android-platforms. Dergelijke ontwikkelingen zijn echter niet beperkt tot grote technologiespelers als Microsoft. Kleinere, innovatieve bedrijven, zoals AppMaster , boeken enorme vooruitgang binnen het no-code -ecosysteem voor app-ontwikkeling, door gebruiksvriendelijke, door AI aangedreven functies aan te bieden die helpen bij het automatiseren van veel routinetaken.