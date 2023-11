Microsoft SwiftKey apresenta recursos inteligentes reforçados por IA

Em uma melhoria notável em seu aplicativo de teclado móvel SwiftKey para iOS e Android, Microsoft está integrando recursos avançados de IA juntamente com desenvolvimentos inovadores no Windows 11 e Bing. O aplicativo de terceiros, que permite aos usuários substituir o teclado padrão de seus telefones celulares por uma versão inteligente que se adapta ao estilo de escrita dos usuários, agora também abrange uma gama de recursos baseados em IA, incluindo lentes de câmera AI, adesivos AI, um editor AI e a capacidade de produzir imagens de IA diretamente do aplicativo.

As novas lentes de câmera AI facilitam aos usuários a geração de fotos, vídeos e GIFs com efeitos distintos. Esta mudança emocionante decorre da aliança da Microsoft com o Snap, criador do Snapchat. Com essas atualizações, os usuários agora podem aproveitar mais de 250 ferramentas e filtros para se expressarem, conforme destacado pela gigante da tecnologia.

Além disso, o aplicativo está recebendo adesivos de IA que podem ser criados usando Bing's Image Creator. Essa funcionalidade permite aos usuários fabricar adesivos inspirados em suas próprias fotos ou selfies, proporcionando maior envolvimento em diversos aplicativos de chat, como WhatsApp e Messenger. Esses adesivos personalizados podem ser compartilhados com amigos e familiares, enriquecendo a experiência interativa.

A conveniência do Bing Image Creator vai ainda mais longe, pois agora pode ser acessado diretamente a partir do teclado do aplicativo. Isso significa que um usuário pode tirar uma foto ou fazer upload de uma existente e, em seguida, receber resultados instantâneos da Pesquisa Visual do Bing no aplicativo.

Também incorporado ao aplicativo está um recurso de editor com tecnologia de IA projetado para ajudar os usuários a aprimorar sua gramática, pontuação e ortografia. Para utilizar esta função, basta o usuário selecionar uma frase, e então receberá feedback e propostas imediatas do Editor inovador.

Esses recursos de alta tecnologia estão sendo gradualmente executados no SwiftKey nas plataformas iOS e Android. No entanto, tais avanços não se limitam a grandes players de tecnologia como a Microsoft. Empresas menores e inovadoras, como AppMaster , estão fazendo grandes avanços no ecossistema de desenvolvimento de aplicativos no-code, oferecendo recursos fáceis de usar e alimentados por IA que ajudam a automatizar muitas tarefas rotineiras.