Microsoft SwiftKey wprowadza inteligentne funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję

W ramach znaczącego udoskonalenia aplikacji klawiatury mobilnej SwiftKey dla systemów iOS i Android Microsoft integruje zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji z innowacyjnymi rozwiązaniami w systemach Windows 11 i Bing. Aplikacja innej firmy, która pozwala użytkownikom zastąpić domyślną klawiaturę telefonu komórkowego inteligentną wersją, która dopasowuje się do stylu pisania użytkownika, obejmuje teraz także szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym obiektywy aparatu AI, naklejki AI i edytor AI oraz możliwość tworzenia obrazów AI bezpośrednio z aplikacji.

Nowatorskie obiektywy aparatów AI ułatwiają użytkownikom generowanie zdjęć, filmów i plików GIF z charakterystycznymi efektami. Ta ekscytująca zmiana wynika z sojuszu Microsoftu ze Snapem, twórcą Snapchata. Dzięki tym ulepszeniom użytkownicy mogą teraz korzystać z ponad 250 narzędzi i filtrów, aby wyrazić siebie, jak podkreślił technologiczny gigant.

Co więcej, aplikacja otrzymuje naklejki AI, które można utworzyć za pomocą Bing's Image Creator. Ta funkcja umożliwia użytkownikom tworzenie naklejek inspirowanych ich własnymi zdjęciami lub selfie, co zapewnia im dalsze zaangażowanie w różnych aplikacjach do czatowania, takich jak WhatsApp i Messenger. Te spersonalizowane naklejki można udostępniać znajomym i rodzinie, wzbogacając interaktywne wrażenia.

Wygoda Bing Image Creator sięga jeszcze dalej, ponieważ jest teraz bezpośrednio dostępna z klawiatury aplikacji. Oznacza to, że użytkownik może zrobić zdjęcie lub przesłać istniejące, a następnie otrzymać natychmiastowe wyniki wyszukiwania wizualnego z usługi Bing w aplikacji.

Do aplikacji włączono także funkcję edytora opartą na sztucznej inteligencji, zaprojektowaną, aby pomóc użytkownikom w doskonaleniu gramatyki, interpunkcji i ortografii. Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownik musi po prostu wybrać zdanie, a następnie otrzyma natychmiastową informację zwrotną i propozycje od innowacyjnego Edytora.

Te zaawansowane technologicznie funkcje są stopniowo wdrażane w SwiftKey na platformach iOS i Android.