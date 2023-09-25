Microsoft SwiftKey Yapay Zeka Tarafından Desteklenen Akıllı Özellikleri Tanıtıyor

Microsoft, iOS ve Android için SwiftKey mobil klavye uygulamasında dikkate değer bir geliştirme yaparak, Windows 11 ve Bing'deki yenilikçi gelişmelerin yanı sıra gelişmiş yapay zeka yeteneklerini de entegre ediyor. Kullanıcıların, cep telefonlarının varsayılan klavyesini, kullanıcıların yazma stiline uyum sağlayan akıllı bir sürümle değiştirmelerine olanak tanıyan üçüncü taraf uygulaması, artık aynı zamanda AI kamera lensleri, AI çıkartmaları, AI editörü içeren bir dizi AI odaklı özelliği de içeriyor. ve doğrudan uygulamadan AI görüntüleri üretme kapasitesi.

Yeni AI kamera lensleri, kullanıcıların farklı efektlere sahip fotoğraflar, videolar ve GIF'ler oluşturmasını kolaylaştırıyor. Bu heyecan verici değişiklik, Microsoft'un Snapchat'in yaratıcısı Snap ile yaptığı ittifaktan kaynaklanıyor. Bu yükseltmelerle kullanıcılar, teknoloji devinin de vurguladığı gibi artık kendilerini ifade etmek için 250'den fazla araç ve filtreden yararlanabilecek.

Üstelik uygulama, Bing's Image Creator kullanılarak oluşturulabilen AI çıkartmaları alıyor. Bu işlevsellik, kullanıcıların kendi fotoğraflarından veya özçekimlerinden esinlenerek çıkartmalar üretmelerine olanak tanıyarak, WhatsApp ve Messenger gibi çeşitli sohbet uygulamalarıyla daha fazla etkileşime girmelerini sağlıyor. Bu özel yapım çıkartmalar arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşılarak etkileşimli deneyim zenginleştirilebilir.

Artık uygulamanın klavyesinden doğrudan erişilebildiği için Bing Image Creator'ın rahatlığı daha da artıyor. Bu, kullanıcının bir fotoğraf çekebileceği veya mevcut bir fotoğrafı yükleyebileceği ve ardından uygulamada Bing'den anında Görsel Arama sonuçları alabileceği anlamına gelir.

Uygulamaya ayrıca kullanıcıların dil bilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kurallarını geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Düzenleyici özelliği de eklenmiştir. Bu işlevi kullanmak için kullanıcının bir cümle seçmesi yeterlidir; ardından yenilikçi Editörden anında geri bildirim ve teklifler alacaktır.

Bu yüksek teknoloji özellikleri, hem iOS hem de Android platformlarında SwiftKey'de kademeli olarak yürütülmektedir. Ancak bu tür gelişmeler yalnızca Microsoft gibi büyük teknoloji oyuncularıyla sınırlı değil. AppMaster gibi daha küçük, yenilikçi şirketler, birçok rutin görevi otomatikleştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu, yapay zeka destekli özellikler sunarak no-code uygulama geliştirme ekosisteminde büyük ilerlemeler kaydediyor.