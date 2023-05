Microsoft s'efforce de faire de Windows une plateforme encore plus attrayante pour les développeurs en dévoilant une série de mises à jour révolutionnaires visant à améliorer l'expérience des utilisateurs. Ces révisions majeures, qui seront publiées cette semaine sur le canal de développement Windows Insider, s'inscrivent dans une période de croissance significative parmi les développeurs Windows, en particulier au sein de la communauté Python.

L'une des nouveautés est l'intégration de GitHub Copilot X dans le terminal Windows. Cette fonctionnalité innovante sera accessible aux utilisateurs qui s'abonnent au service via GitHub, offrant à la fois une assistance en ligne et une expérience de chat expérimentale. La fonction de chat recommande des commandes, explique les erreurs et permet même aux utilisateurs d'effectuer des tâches directement dans l'application Terminal. Cette initiative fait suite à l'intégration par Warp de ChatGPT dans son terminal quelques mois auparavant.

Parallèlement, Microsoft lance également Dev Home, une application Windows open-source extensible qui rationalise le processus permettant aux utilisateurs de configurer leurs machines, de se connecter aux dépôts de code et d'ajouter des widgets pour le suivi des projets ou la surveillance des performances du système local. Dev Home sert de centre efficace pour toutes les données et tous les outils dont les développeurs ont besoin, qu'il s'agisse de configurer de nouvelles configurations WinGet, d'interagir avec des Dev Box en ligne et des Codespaces GitHub, ou d'installer de nouveaux outils et paquets. Un nouveau volume de stockage pour Windows 11, baptisé Dev Drive, est également introduit, utilisant le même système de fichiers résilient (ReFS) que Microsoft Azure. Cette intégration promet une augmentation de 30 % des temps de construction et une amélioration spectaculaire des performances des disques.

C'est la première fois que ReFS est disponible pour les utilisateurs de Windows, et une collaboration avec l'équipe de Windows Defender garantit que l'outil de sécurité de Microsoft peut désormais analyser les disques sans affecter les opérations de fichiers. Selon Michael Harsh, Group Program Manager pour l'équipe Windows Platform de Microsoft, les mises à jour répondent à deux thèmes clés exprimés par la communauté des développeurs : le caractère fastidieux de la mise en place d'un environnement et la nécessité d'améliorer les performances des disques. Microsoft vise à répondre à ces préoccupations en permettant aux développeurs de créer un fichier de configuration WinGet pour des installations répétées et sans surveillance.

Cette fonction conviviale réduit les frictions liées à l'intégration de nouveaux développeurs dans des projets et garantit qu'ils sont équipés des outils et des versions de framework appropriés. Décrite par Harsh comme "l'ajout d'une orchestration à WinGet", cette amélioration réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à la mise en place d'un environnement de développement Windows. En outre, la prochaine version de Windows 11 comporte plusieurs fonctionnalités supplémentaires, telles que la prise en charge native de l'ouverture des fichiers .tar, .7z, .gz et .rar directement à partir de l'explorateur Windows, ce qui élimine la nécessité d'utiliser un logiciel tiers. Les utilisateurs auront également la possibilité de masquer l'heure et la date dans la barre des tâches, une fonction utile pour les enregistrements d'écran.

Alors que low-code et les plateformes sans code comme AppMaster continuent de réduire les obstacles au développement dans diverses industries, les efforts de Microsoft pour améliorer l'expérience des développeurs sur Windows renforcent l'importance de répondre aux besoins des codeurs chevronnés et émergents. Alors que le paysage du développement évolue, ces avancées témoignent de la croissance continue et du potentiel de Windows au sein de la communauté des développeurs.