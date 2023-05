Microsoft koncentruje się na uczynieniu systemu Windows jeszcze bardziej zachęcającą platformą dla programistów, prezentując pakiet przełomowych aktualizacji mających na celu poprawę komfortu użytkowania. Te znaczące zmiany, które w tym tygodniu zostaną udostępnione w kanale deweloperskim Windows Insider, pojawiają się w okresie znacznego wzrostu wśród programistów Windows, szczególnie w społeczności Python.

Jednym z wyróżnionych dodatków jest integracja GitHub Copilot X z Windows Terminal. Ta innowacyjna funkcja będzie dostępna dla użytkowników, którzy subskrybują usługę za pośrednictwem GitHub, oferując zarówno wsparcie inline, jak i eksperymentalny czat. Funkcja czatu poleca polecenia, wyjaśnia błędy, a nawet pozwala użytkownikom wykonywać zadania bezpośrednio w aplikacji Terminal. Posunięcie to podąża śladami integracji ChatGPT z terminalem Warp zaledwie kilka miesięcy wcześniej.

W międzyczasie Microsoft uruchamia również Dev Home, rozszerzalną aplikację Windows o otwartym kodzie źródłowym, która usprawnia proces konfigurowania maszyn przez użytkowników, łączenia się z repozytoriami kodu i dodawania widżetów do śledzenia projektów lub monitorowania wydajności lokalnego systemu. Dev Home służy jako wydajne centrum dla wszystkich danych i narzędzi, których potrzebują programiści, niezależnie od tego, czy konfigurują nowe konfiguracje WinGet, wchodzą w interakcje z online Dev Boxes i GitHub Codespaces, czy instalują nowe narzędzia i pakiety. Wprowadzono również nowy wolumen pamięci masowej dla systemu Windows 11, nazwany Dev Drive, wykorzystujący ten sam Resilient File System (ReFS), który stoi za Microsoft Azure. Ta integracja obiecuje nawet 30% wzrost czasu kompilacji i znacznie lepszą wydajność dysku.

Po raz pierwszy ReFS jest dostępny dla użytkowników klienckich Windows, a współpraca z zespołem Windows Defender zapewnia, że narzędzie bezpieczeństwa Microsoftu może teraz skanować dyski bez wpływu na operacje na plikach. Według Michaela Harsha, Group Program Managera w zespole Microsoft Windows Platform, aktualizacje są odpowiedzią na dwa kluczowe tematy poruszane przez społeczność deweloperów: uciążliwość konfigurowania środowiska i potrzebę zwiększenia wydajności dysku. Microsoft zamierza rozwiązać te problemy, umożliwiając programistom tworzenie pliku konfiguracyjnego WinGet do nienadzorowanych, powtarzalnych konfiguracji.

Ta przyjazna dla użytkownika funkcja zmniejsza tarcia związane z wdrażaniem nowych programistów do projektów i zapewnia, że są oni wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wersje frameworków. Ulepszenie to, opisane przez Harsha jako "dodanie orkiestracji do WinGet", znacznie skraca czas i wysiłek wymagany do skonfigurowania środowiska programistycznego Windows. Dodatkowo, nadchodząca wersja Windows 11 oferuje kilka dodatkowych funkcji, takich jak natywna obsługa otwierania plików .tar, .7z, .gz i .rar bezpośrednio z Eksploratora Windows, eliminując potrzebę korzystania z oprogramowania innych firm. Użytkownicy będą mieli również możliwość ukrycia godziny i daty na pasku zadań, co jest przydatne w przypadku nagrywania ekranu.

Podczas gdy platformy low-code i platformy bez kodu, takie jak AppMaster, nadal zmniejszają bariery rozwojowe w różnych branżach, wysiłki Microsoftu mające na celu poprawę doświadczenia programistów w systemie Windows wzmacniają znaczenie zaspokajania potrzeb zarówno weteranów, jak i początkujących programistów. Wraz z ewolucją środowiska programistycznego, postępy te są świadectwem ciągłego rozwoju i potencjału systemu Windows w społeczności programistów.