Компания Microsoft стремится сделать Windows еще более привлекательной платформой для разработчиков, представив пакет революционных обновлений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Эти значительные изменения, которые будут выпущены на этой неделе для канала разработчиков Windows Insider, происходят на фоне периода значительного роста среди разработчиков Windows, особенно в сообществе Python.

Одним из важных дополнений является интеграция GitHub Copilot X в терминал Windows. Эта инновационная функция будет доступна пользователям, подписавшимся на сервис через GitHub, предлагая как встроенную поддержку, так и экспериментальный чат. Функция чата рекомендует команды, объясняет ошибки и даже позволяет пользователям выполнять задачи прямо в приложении Terminal. Этот шаг следует по стопам интеграции ChatGPT компанией Warp в свой терминал всего за несколько месяцев до этого.

Тем временем Microsoft также запускает Dev Home, расширяемое приложение для Windows с открытым исходным кодом, которое упрощает процесс настройки машин, подключения к репозиториям кода и добавления виджетов для отслеживания проектов или мониторинга производительности локальной системы. Dev Home служит эффективным центром для всех данных и инструментов, необходимых разработчикам, будь то настройка новых конфигураций WinGet, взаимодействие с онлайн Dev Boxes и GitHub Codespaces или установка новых инструментов и пакетов. Для Windows 11 также будет представлен новый том хранения данных под названием Dev Drive, использующий ту же устойчивую файловую систему (ReFS), что и Microsoft Azure. Эта интеграция обещает увеличение времени сборки на 30% и значительное повышение производительности дисков.

Впервые ReFS стала доступна для пользователей клиентов Windows, а сотрудничество с командой Windows Defender гарантирует, что инструмент безопасности Microsoft теперь может сканировать диски, не влияя на работу с файлами. По словам Майкла Харша, менеджера программ группы Microsoft по Windows Platform, обновления отвечают двум ключевым темам, озвученным сообществом разработчиков: утомительность настройки среды и необходимость повышения производительности дисков. Microsoft стремится решить эти проблемы, позволяя разработчикам создавать конфигурационный файл WinGet для неуправляемой, повторяемой настройки.

Эта удобная для пользователя функция снижает трудности при подключении новых разработчиков к проектам и гарантирует, что они будут оснащены правильными инструментами и версиями фреймворка. По словам Харша, "добавление оркестровки в WinGet" значительно сокращает время и усилия, необходимые для создания среды разработки Windows. Кроме того, предстоящий выпуск Windows 11 будет включать несколько дополнительных функций, таких как встроенная поддержка открытия файлов .tar, .7z, .gz и .rar непосредственно из проводника Windows, что избавит от необходимости использования стороннего программного обеспечения. Пользователи также смогут скрывать время и дату на панели задач, что будет полезно для записи экрана.

В то время как low-code и no-code платформы, такие как AppMaster, продолжают снижать барьеры для разработки в различных отраслях, усилия Microsoft по улучшению работы разработчиков в Windows подтверждают важность удовлетворения потребностей как опытных, так и начинающих кодеров. По мере развития среды разработки эти усовершенствования свидетельствуют о постоянном росте и потенциале Windows в сообществе разработчиков.