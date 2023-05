Microsoft konzentriert sich darauf, Windows zu einer noch einladenderen Plattform für Entwickler zu machen, indem es eine Reihe von bahnbrechenden Updates vorstellt, die das Benutzererlebnis verbessern sollen. Diese umfassenden Überarbeitungen, die diese Woche für den Windows Insider-Entwicklerkanal freigegeben werden, fallen in eine Zeit, in der Windows-Entwickler, insbesondere die Python-Gemeinde, ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

Eine der hervorstechenden Neuerungen ist die Integration von GitHub Copilot X in das Windows Terminal. Diese innovative Funktion ist für Benutzer zugänglich, die den Dienst über GitHub abonnieren, und bietet sowohl Inline-Support als auch eine experimentelle Chat-Funktion. Die Chat-Funktion empfiehlt Befehle, erklärt Fehler und ermöglicht es den Nutzern sogar, Aufgaben direkt in der Terminal-App auszuführen. Dieser Schritt folgt auf die Integration von ChatGPT in das Terminal von Warp nur wenige Monate zuvor.

In der Zwischenzeit bringt Microsoft auch Dev Home auf den Markt, eine erweiterbare Open-Source-Windows-App, die den Prozess der Einrichtung von Rechnern, die Verbindung zu Code-Repositories und das Hinzufügen von Widgets zur Verfolgung von Projekten oder zur Überwachung der lokalen Systemleistung vereinfacht. Dev Home dient als effizienter Knotenpunkt für alle Daten und Tools, die Entwickler benötigen, sei es für die Konfiguration neuer WinGet-Konfigurationen, die Interaktion mit Online-Dev-Boxen und GitHub Codespaces oder die Installation neuer Tools und Pakete. Ein neues Speichervolumen für Windows 11, genannt Dev Drive, wird ebenfalls eingeführt und nutzt das gleiche Resilient File System (ReFS), das auch Microsoft Azure zugrunde liegt. Diese Integration verspricht bis zu 30 % kürzere Erstellungszeiten und eine deutlich verbesserte Festplattenleistung.

Es ist das erste Mal, dass ReFS für Windows-Client-Benutzer verfügbar ist, und eine Zusammenarbeit mit dem Windows Defender-Team stellt sicher, dass Microsofts Sicherheitstool die Laufwerke nun scannen kann, ohne den Dateibetrieb zu beeinträchtigen. Laut Michael Harsh, Group Program Manager für das Windows Platform Team von Microsoft, gehen die Updates auf zwei Hauptthemen ein, die von der Entwickler-Community geäußert wurden: die Langwierigkeit des Einrichtens einer Umgebung und der Bedarf an verbesserter Festplattenleistung. Microsoft möchte diese Bedenken ausräumen, indem es Entwicklern ermöglicht, eine WinGet-Konfigurationsdatei für unbeaufsichtigte, wiederholbare Setups zu erstellen.

Diese benutzerfreundliche Funktion verringert die Reibungsverluste bei der Einbindung neuer Entwickler in Projekte und stellt sicher, dass sie mit den richtigen Tools und Framework-Versionen ausgestattet sind. Diese Verbesserung, die Harsh als "Hinzufügen von Orchestrierung zu WinGet" beschreibt, reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einrichtung einer Windows-Entwicklungsumgebung erheblich. Darüber hinaus bietet die kommende Version von Windows 11 mehrere zusätzliche Funktionen, wie z. B. die native Unterstützung für das Öffnen von tar-, 7z-, gz- und rar-Dateien direkt aus dem Windows Explorer, wodurch die Notwendigkeit von Drittanbieter-Software entfällt. Außerdem können Benutzer die Uhrzeit und das Datum aus der Taskleiste ausblenden, eine nützliche Funktion für Bildschirmaufnahmen.

Während low-code und No-Code-Plattformen wie AppMaster die Entwicklungsbarrieren in verschiedenen Branchen weiter abbauen, unterstreichen Microsofts Bemühungen, das Entwicklererlebnis unter Windows zu verbessern, wie wichtig es ist, den Bedürfnissen sowohl erfahrener als auch neuer Programmierer gerecht zu werden. Während sich die Entwicklungslandschaft weiterentwickelt, sind diese Fortschritte ein Beweis für das kontinuierliche Wachstum und das Potenzial von Windows in der Entwicklergemeinschaft.