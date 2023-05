Microsoft wil van Windows een nog aantrekkelijker platform voor ontwikkelaars maken door een reeks baanbrekende updates te onthullen die de gebruikerservaring moeten verbeteren. Deze belangrijke herzieningen, die deze week worden vrijgegeven voor het Windows Insider dev-kanaal, komen midden in een periode van aanzienlijke groei onder Windows-ontwikkelaars, met name in de Python-gemeenschap.

Een van de uitgelichte toevoegingen is de integratie van GitHub Copilot X in de Windows Terminal. Deze innovatieve functie zal toegankelijk zijn voor gebruikers die zich via GitHub op de dienst abonneren en biedt zowel inline ondersteuning als een experimentele chat-ervaring. De chatfunctie beveelt commando's aan, legt fouten uit en stelt gebruikers zelfs in staat om taken direct in de Terminal-app uit te voeren. Deze zet volgt in de voetsporen van Warp's integratie van ChatGPT in zijn terminal slechts een paar maanden eerder.

Ondertussen lanceert Microsoft ook Dev Home, een uitbreidbare open-source Windows app die het proces voor gebruikers stroomlijnt om hun machines in te stellen, verbinding te maken met code repositories, en widgets toe te voegen voor het volgen van projecten of het monitoren van lokale systeemprestaties. Dev Home dient als een efficiënte hub voor alle gegevens en tools die ontwikkelaars nodig hebben, of het nu gaat om het configureren van nieuwe WinGet-configuraties, interactie met online Dev Boxes en GitHub Codespaces, of het installeren van nieuwe tools en pakketten. Er wordt ook een nieuw opslagvolume voor Windows 11 geïntroduceerd, genaamd Dev Drive, dat gebruik maakt van hetzelfde Resilient File System (ReFS) achter Microsoft Azure. Deze integratie belooft tot 30% kortere bouwtijden en sterk verbeterde schijfprestaties.

Het is de eerste keer dat ReFS beschikbaar is voor Windows-clientgebruikers, en een samenwerking met het Windows Defender-team zorgt ervoor dat Microsofts beveiligingstool de schijven nu kan scannen zonder de bestandsbewerkingen te beïnvloeden. Volgens Michael Harsh, Group Program Manager voor Microsofts Windows Platform-team, komen de updates tegemoet aan twee belangrijke thema's die door de ontwikkelaarsgemeenschap zijn genoemd: de omslachtigheid van het opzetten van een omgeving en de behoefte aan betere schijfprestaties. Microsoft wil deze problemen aanpakken door ontwikkelaars in staat te stellen een WinGet-configuratiebestand te maken voor onbeheerde, herhaalbare setups.

Deze gebruiksvriendelijke functie vermindert de frictie bij het inwerken van nieuwe ontwikkelaars op projecten en zorgt ervoor dat ze zijn uitgerust met de juiste tools en frameworkversies. Deze verbetering, door Harsh omschreven als "het toevoegen van orkestratie aan WinGet", vermindert de tijd en moeite die nodig zijn om een Windows ontwikkelomgeving op te zetten aanzienlijk. De komende Windows 11-versie heeft bovendien een aantal bonusfuncties, zoals native ondersteuning voor het openen van .tar-, .7z-, .gz- en .rar-bestanden rechtstreeks vanuit Windows Verkenner, zodat er geen software van derden nodig is. Gebruikers krijgen ook de optie om de tijd en datum te verbergen op de taakbalk, een handige functie voor schermopnames.

Terwijl low-code en no-code platforms zoals AppMaster de ontwikkelingsbarrières in verschillende sectoren blijven verlagen, versterken de inspanningen van Microsoft om de ontwikkelaarservaring op Windows te verbeteren het belang om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel ervaren als opkomende programmeurs. Terwijl het ontwikkelingslandschap evolueert, zijn deze vorderingen een bewijs van de voortdurende groei en het potentieel van Windows in de ontwikkelaarsgemeenschap.