Microsoft si sta concentrando per rendere Windows una piattaforma ancora più invitante per gli sviluppatori, presentando una serie di aggiornamenti rivoluzionari volti a migliorare l'esperienza dell'utente. Queste importanti revisioni, il cui rilascio al canale Windows Insider dev è previsto per questa settimana, arrivano in un periodo di crescita significativa tra gli sviluppatori Windows, in particolare nella comunità Python.

Una delle aggiunte più importanti è l'integrazione di GitHub Copilot X nel Terminale di Windows. Questa innovativa funzione sarà accessibile agli utenti che si iscrivono al servizio tramite GitHub, offrendo sia un supporto in linea che un'esperienza di chat sperimentale. La funzione di chat consiglia i comandi, spiega gli errori e consente agli utenti di eseguire le operazioni direttamente all'interno dell'app Terminal. Questa mossa segue le orme dell'integrazione di ChatGPT nel terminale di Warp, avvenuta solo pochi mesi prima.

Nel frattempo, Microsoft sta lanciando anche Dev Home, un'applicazione Windows open-source estensibile che semplifica il processo di configurazione delle macchine, la connessione ai repository di codice e l'aggiunta di widget per il monitoraggio dei progetti o delle prestazioni del sistema locale. Dev Home funge da efficiente hub per tutti i dati e gli strumenti necessari agli sviluppatori, sia che si tratti di configurare nuove configurazioni WinGet, sia che si tratti di interagire con Dev Box online e Codespaces GitHub, sia che si tratti di installare nuovi strumenti e pacchetti. È stato inoltre introdotto un nuovo volume di archiviazione per Windows 11, denominato Dev Drive, che utilizza lo stesso Resilient File System (ReFS) di Microsoft Azure. Questa integrazione promette un aumento fino al 30% dei tempi di creazione e un netto miglioramento delle prestazioni del disco.

È la prima volta che ReFS è disponibile per gli utenti client di Windows e una collaborazione con il team di Windows Defender garantisce che lo strumento di sicurezza di Microsoft possa ora analizzare le unità senza influire sulle operazioni sui file. Secondo Michael Harsh, Group Program Manager del team Windows Platform di Microsoft, gli aggiornamenti rispondono a due temi chiave espressi dalla comunità degli sviluppatori: la noiosità della configurazione di un ambiente e la necessità di migliorare le prestazioni del disco. Microsoft intende rispondere a questi problemi consentendo agli sviluppatori di creare un file di configurazione WinGet per configurazioni ripetibili e non presidiate.

Questa funzione di facile utilizzo riduce l'attrito dell'inserimento di nuovi sviluppatori nei progetti e garantisce che siano equipaggiati con gli strumenti e le versioni del framework corretti. Descritta da Harsh come "l'aggiunta dell'orchestrazione a WinGet", questa miglioria riduce significativamente il tempo e l'impegno necessari per configurare un ambiente di sviluppo Windows. Inoltre, la prossima versione di Windows 11 vanta diverse funzionalità aggiuntive, come il supporto nativo per l'apertura di file .tar, .7z, .gz e .rar direttamente da Windows Explorer, eliminando la necessità di software di terze parti. Gli utenti avranno anche la possibilità di nascondere l'ora e la data dalla barra delle applicazioni, una funzione utile per le registrazioni dello schermo.

Mentre low-code e le piattaforme no-code come AppMaster continuano a ridurre le barriere di sviluppo in vari settori, gli sforzi di Microsoft per migliorare l'esperienza degli sviluppatori su Windows rafforzano l'importanza di soddisfare le esigenze sia dei codificatori veterani che di quelli emergenti. Con l'evolversi del panorama dello sviluppo, questi progressi testimoniano la continua crescita e il potenziale di Windows nella comunità degli sviluppatori.