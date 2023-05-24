微软正专注于使Windows成为对开发者更有吸引力的平台，公布了一套旨在增强用户体验的突破性更新。这些重大的整改，本周将在Windows Insider开发频道发布，正值Windows开发者，特别是Python社区的显著增长期。

其中一个突出的新增功能是将GitHub Copilot X整合到Windows终端中。通过GitHub订阅该服务的用户可以使用这一创新功能，提供在线支持和实验性的聊天体验。聊天功能推荐命令，解释错误，甚至允许用户在终端应用中执行任务。此举遵循了Warp在几个月前将ChatGPT整合到其终端的脚步。

同时，微软还推出了Dev Home，这是一个可扩展的开源Windows应用，它简化了用户设置机器的过程，连接到代码库，并为跟踪项目或监控本地系统性能添加部件。无论是配置新的WinGet配置、与在线Dev Boxes和GitHub Codespaces互动，还是安装新的工具和软件包，Dev Home都可以作为开发人员所需的所有数据和工具的有效枢纽。还为Windows 11引入了一个新的存储卷，称为Dev Drive，利用微软Azure背后相同的弹性文件系统（ReFS）。这种整合有望使构建时间增加30%，并大幅提高磁盘性能。

这是ReFS首次提供给Windows客户端用户，与Windows Defender团队的合作确保了微软的安全工具现在可以扫描驱动器而不影响文件操作。据微软Windows平台团队的集团项目经理Michael Harsh说，这些更新迎合了开发者社区提出的两个关键主题：设置环境的繁琐和对增强磁盘性能的需求。微软旨在通过让开发者创建WinGet配置文件来解决这些问题，以实现无人值守的、可重复的设置。

这个用户友好的功能减少了新开发者入职项目的摩擦，确保他们配备了正确的工具和框架版本。Harsh将其描述为 "为WinGet添加协调功能"，这项改进大大减少了设置Windows开发环境所需的时间和精力。此外，即将发布的Windows 11版本还拥有一些额外的功能，如原生支持直接从Windows Explorer打开.tar、.7z、.gz和.rar文件，消除了对第三方软件的需求。用户还可以选择从任务栏中隐藏时间和日期，这对屏幕记录来说是一个有用的功能。

当low-code 和无代码平台（如AppMaster ）继续减少各行业的开发障碍时，微软为改善Windows上的开发者体验所做的努力加强了满足资深和新兴代码员需求的重要性。随着开发环境的演变，这些进步证明了Windows在开发者社区的持续增长和潜力。