تركز Microsoft على جعل Windows نظامًا أساسيًا أكثر جاذبية للمطورين من خلال الكشف عن مجموعة من التحديثات الرائدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. تأتي هذه الإصلاحات الرئيسية ، التي تم وضع علامة عليها للإصدار لقناة مطوري Windows Insider هذا الأسبوع ، وسط فترة من النمو الكبير بين مطوري Windows ، لا سيما في مجتمع Python.

تتمثل إحدى الإضافات المميزة في دمج GitHub Copilot X في Windows Terminal. ستكون هذه الميزة المبتكرة في متناول المستخدمين الذين يشتركون في الخدمة عبر GitHub ، مما يوفر دعمًا مضمنًا وتجربة دردشة تجريبية. توصي وظيفة الدردشة بالأوامر وتشرح الأخطاء وتسمح للمستخدمين بتنفيذ المهام مباشرة داخل تطبيق Terminal. تتبع هذه الخطوة خطى دمج Warp لـ ChatGPT في محطتها قبل بضعة أشهر فقط.

وفي الوقت نفسه ، تطلق Microsoft أيضًا Dev Home ، وهو تطبيق Windows مفتوح المصدر قابل للتوسيع يعمل على تبسيط العملية للمستخدمين لإعداد أجهزتهم ، والاتصال بمستودعات الأكواد ، وإضافة عناصر واجهة مستخدم لتتبع المشاريع أو مراقبة أداء النظام المحلي. يعمل Dev Home كمحور فعال لجميع البيانات والأدوات التي يحتاجها المطورون ، سواء أكان تكوين تكوينات WinGet الجديدة ، أو التفاعل مع Dev Boxes و GitHub Codespaces عبر الإنترنت ، أو تثبيت أدوات وحزم جديدة. يتم أيضًا تقديم وحدة تخزين جديدة لنظام التشغيل Windows 11 ، يطلق عليها اسم Dev Drive ، باستخدام نفس نظام الملفات المرنة (ReFS) خلف Microsoft Azure. يعد هذا التكامل بزيادة تصل إلى 30٪ في أوقات الإنشاء وتحسين أداء القرص بشكل كبير.

هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها ReFS لمستخدمي عميل Windows ، ويضمن التعاون مع فريق Windows Defender أن أداة أمان Microsoft يمكنها الآن فحص محركات الأقراص دون التأثير على عمليات الملفات. وفقًا لمايكل هارش ، مدير برنامج المجموعة لفريق Microsoft Windows Platform ، فإن التحديثات تلبي موضوعين رئيسيين عبر عنهما مجتمع المطورين: ملل إعداد بيئة والحاجة إلى أداء محسّن للقرص. تهدف Microsoft إلى معالجة هذه المخاوف من خلال تمكين المطورين من إنشاء ملف تكوين WinGet للإعدادات غير المراقبة والقابلة للتكرار.

تعمل هذه الميزة سهلة الاستخدام على تقليل الاحتكاك الناتج عن ضم مطورين جدد للمشاريع وتضمن تزويدهم بالأدوات وإصدارات إطار العمل الصحيحة. وصفه هارش بأنه "إضافة تزامن إلى WinGet" ، هذا التحسين يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإعداد بيئة تطوير Windows. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز إصدار Windows 11 القادم بالعديد من الميزات الإضافية ، مثل الدعم الأصلي لفتح ملفات .tar و .7z و .gz و .rar مباشرة من مستكشف Windows ، مما يلغي الحاجة إلى برامج الجهات الخارجية. سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار إخفاء الوقت والتاريخ من شريط المهام ، وهي ميزة مفيدة لتسجيلات الشاشة.

بينما تستمر الأنظمة الأساسية low-code وغير المشفرة مثل AppMaster في تقليل حواجز التطوير عبر مختلف الصناعات ، فإن جهود Microsoft لتحسين تجربة المطور على Windows تعزز أهمية تلبية احتياجات كل من المبرمجين المخضرمين والناشئين. مع تطور مشهد التطوير ، تعد هذه التطورات شهادة على النمو المستمر وإمكانات Windows في مجتمع المطورين.