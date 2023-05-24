Microsoft, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi çığır açan güncellemeyi ortaya çıkararak Windows'u geliştiriciler için daha da davetkar bir platform haline getirmeye odaklanıyor. Bu hafta Windows Insider geliştirici kanalında yayınlanacak olan bu büyük revizyonlar, Windows geliştiricileri arasında, özellikle de Python topluluğunda önemli bir büyüme döneminin ortasında geliyor.

Vurgulanan eklemelerden biri, GitHub Copilot X'in Windows Terminaline entegrasyonudur. GitHub üzerinden hizmete abone olan kullanıcıların erişebileceği bu yenilikçi özellik, hem satır içi destek hem de deneysel bir sohbet deneyimi sunuyor. Sohbet işlevi, komutlar önerir, hataları açıklar ve hatta kullanıcıların görevleri doğrudan Terminal uygulaması içinde gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu hamle, Warp'ın ChatGPT'yi sadece birkaç ay önce terminaline entegre etmesinin ayak izlerini takip ediyor.

Bu arada Microsoft, kullanıcıların makinelerini kurma, kod havuzlarına bağlanma ve projeleri izlemek veya yerel sistem performansını izlemek için pencere öğeleri ekleme sürecini kolaylaştıran genişletilebilir bir açık kaynaklı Windows uygulaması olan Dev Home'u da piyasaya sürüyor. Dev Home, ister yeni WinGet yapılandırmalarını yapılandırın, ister çevrimiçi Dev Box'lar ve GitHub Codespaces ile etkileşim kurun, ister yeni araçlar ve paketler kurun, geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu tüm veriler ve araçlar için verimli bir merkez görevi görür. Dev Drive adlı Windows 11 için Microsoft Azure'un arkasındaki aynı Dayanıklı Dosya Sistemini (ReFS) kullanan yeni bir depolama birimi de tanıtılıyor. Bu entegrasyon, oluşturma sürelerinde %30'a varan bir artış ve önemli ölçüde iyileştirilmiş disk performansı vaat ediyor.

ReFS, Windows istemci kullanıcıları için ilk kez kullanıma sunuldu ve Windows Defender ekibiyle yapılan işbirliği, Microsoft'un güvenlik aracının artık dosya işlemlerini etkilemeden sürücüleri tarayabilmesini sağlıyor. Microsoft'un Windows Platform ekibi Grup Program Yöneticisi Michael Harsh'a göre, güncellemeler geliştirici topluluğu tarafından dile getirilen iki ana temaya hitap ediyor: ortam kurmanın sıkıcılığı ve gelişmiş disk performansı ihtiyacı. Microsoft, geliştiricilerin katılımsız, yinelenebilir kurulumlar için bir WinGet yapılandırma dosyası oluşturmasını sağlayarak bu endişeleri gidermeyi amaçlamaktadır.

Bu kullanıcı dostu özellik, yeni geliştiricilerin projelere dahil edilmesindeki sorunları azaltır ve doğru araçlar ve çerçeve sürümleriyle donatılmalarını sağlar. Harsh tarafından "WinGet'e düzenleme eklenmesi" olarak tanımlanan bu geliştirme, bir Windows geliştirme ortamı kurmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır. Ek olarak, yaklaşan Windows 11 sürümü, .tar, .7z, .gz ve .rar dosyalarının doğrudan Windows Gezgini'nden açılması için yerel destek gibi üçüncü taraf yazılım ihtiyacını ortadan kaldıran çeşitli bonus özelliklere sahiptir. Kullanıcılar ayrıca, ekran kayıtları için kullanışlı bir özellik olan görev çubuğundan saati ve tarihi gizleme seçeneğine de sahip olacak.

AppMaster gibi low-code ve kodsuz platformlar AppMaster çeşitli sektörlerdeki geliştirme engellerini azaltmaya devam ederken, Microsoft'un Windows'taki geliştirici deneyimini iyileştirme çabaları, hem deneyimli hem de gelişmekte olan kodlayıcıların ihtiyaçlarını karşılamanın önemini pekiştiriyor. Geliştirme ortamı geliştikçe, bu ilerlemeler, geliştirici topluluğunda Windows'un sürekli büyümesinin ve potansiyelinin bir kanıtıdır.