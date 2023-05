A Microsoft está a concentrar-se em tornar o Windows uma plataforma ainda mais convidativa para os programadores, revelando um conjunto de actualizações inovadoras destinadas a melhorar a experiência do utilizador. Essas grandes revisões, que estão marcadas para serem lançadas no canal de desenvolvimento Windows Insider esta semana, vêm em meio a um período de crescimento significativo entre os desenvolvedores do Windows, particularmente na comunidade Python.

Uma das adições destacadas é a integração do GitHub Copilot X no Terminal do Windows. Esta funcionalidade inovadora estará acessível aos utilizadores que subscrevam o serviço através do GitHub, oferecendo tanto suporte em linha como uma experiência experimental de chat. A função de chat recomenda comandos, explica erros e até permite que os utilizadores realizem tarefas directamente na aplicação Terminal. Este movimento segue os passos da integração do ChatGPT da Warp em seu terminal apenas alguns meses antes.

Entretanto, a Microsoft também está a lançar o Dev Home, uma aplicação Windows de código aberto extensível que simplifica o processo para os utilizadores configurarem as suas máquinas, ligarem-se a repositórios de código e adicionarem widgets para acompanhar projectos ou monitorizar o desempenho do sistema local. O Dev Home funciona como um centro eficiente para todos os dados e ferramentas de que os programadores necessitam, quer seja para configurar novas configurações do WinGet, interagir com Dev Boxes online e Codespaces do GitHub ou instalar novas ferramentas e pacotes. Um novo volume de armazenamento para o Windows 11, denominado Dev Drive, também está a ser introduzido, utilizando o mesmo Sistema de Ficheiros Resiliente (ReFS) por trás do Microsoft Azure. Esta integração promete um aumento de até 30% nos tempos de compilação e um desempenho de disco dramaticamente melhorado.

É a primeira vez que o ReFS está disponível para os utilizadores de clientes Windows, e uma colaboração com a equipa do Windows Defender garante que a ferramenta de segurança da Microsoft pode agora analisar as unidades sem afectar as operações de ficheiros. De acordo com Michael Harsh, Group Program Manager da equipa da Plataforma Windows da Microsoft, as actualizações respondem a dois temas-chave expressos pela comunidade de programadores: a tediosidade da configuração de um ambiente e a necessidade de um melhor desempenho do disco. A Microsoft pretende dar resposta a estas preocupações, permitindo aos programadores criar um ficheiro de configuração WinGet para configurações repetidas e sem supervisão.

Esta funcionalidade de fácil utilização reduz o atrito da integração de novos programadores em projectos e garante que estão equipados com as ferramentas e versões de estrutura correctas. Descrito por Harsh como "adicionar orquestração ao WinGet", esse aprimoramento reduz significativamente o tempo e o esforço necessários para configurar um ambiente de desenvolvimento do Windows. Além disso, a próxima versão do Windows 11 possui vários recursos de bônus, como suporte nativo para abrir arquivos .tar, .7z, .gz e .rar diretamente do Windows Explorer, eliminando a necessidade de software de terceiros. Os utilizadores também terão a opção de ocultar a hora e a data da barra de tarefas, uma funcionalidade útil para gravações de ecrã.

Enquanto as plataformas low-code e sem código, como a AppMaster, continuam a reduzir as barreiras de desenvolvimento em vários sectores, os esforços da Microsoft para melhorar a experiência do programador no Windows reforçam a importância de satisfazer as necessidades dos programadores veteranos e emergentes. À medida que o panorama de desenvolvimento evolui, estes avanços são um testemunho do crescimento contínuo e do potencial do Windows na comunidade de programadores.