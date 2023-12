Microsoft dévoile Sharepoint Embedded, idéal pour les applications d'entreprise à contenu personnalisé

Dans le but de moderniser la conception d'applications de contenu personnalisées pour les entreprises et les fournisseurs de logiciels indépendants (ISV), Microsoft a introduit SharePoint Embedded en version préliminaire publique. Cette initiative révolutionnaire ouvre la voie au développement d'applications de contenu sans tête, uniquement basées sur des API, avec des fonctionnalités de gestion à large spectre telles que la collaboration, la sécurité et la conformité. Notamment, ces applications synchronisent le contenu au sein du client Microsoft 365 existant d'une organisation.

SharePoint Embedded se révèle être un ensemble d'outils bénéfiques pour les entreprises qui visent à créer des applications métier. Il offre une expérience cohérente aux utilisateurs finaux et aux administrateurs système qui supervisent les applications. De la même manière, les éditeurs de logiciels indépendants peuvent exploiter cette technologie de nouvelle génération pour intégrer les fonctionnalités de gestion de contenu Microsoft 365 dans chaque application d'entreprise qu'ils ont conçue.

L'un des principaux points forts de SharePoint Embedded est la possibilité de gérer les documents au sein du client Microsoft 365. Cet aspect présente un système de gestion de contenu fiable et harmonisé, renforcé par des fonctionnalités globales de sécurité et de conformité.

Comme l'a noté Microsoft dans un article de blog décrivant la liste détaillée des fonctionnalités, Sharepoint Embedded présente une plate-forme multidimensionnelle privilégiée à la fois par les produits internes de Microsoft et par les applications tierces développées par des développeurs externes. La plate-forme a la particularité d'alimenter Microsoft Loop et Microsoft Designer, deux applications récemment déployées.

SharePoint Embedded s'ancre sur la pile même qui sous-tend SharePoint et OneDrive, se distinguant par son évolutivité, ses performances et son applicabilité exceptionnelles pour les cas d'utilisation hyperscale. Une raison importante de sa prévalence vient de son engagement durable à intégrer des fonctionnalités sophistiquées de sécurité et de conformité de Microsoft 365, notamment des capacités d'audit, la découverte électronique, Bring Your Own Key et plusieurs autres.

La plateforme permet la mise en œuvre des fonctionnalités de continuité d'activité de Microsoft 365 telles que la mise à l'échelle automatique, la haute disponibilité, la sauvegarde Microsoft 365, l'archive Microsoft 365 et la reprise après sinistre. Les développeurs trouvent qu'il est tout aussi possible d'intégrer des fonctionnalités de collaboration Microsoft 365 dans leurs applications, comme la co-création dans Word ou PowerPoint, et d'introduire des fonctionnalités de gestion de contenu fiables comme la recherche, l'aperçu du contenu et le suivi des versions.

De plus, les développeurs ont également la possibilité de contrôler entièrement la personnalisation des expériences utilisateur concernant la sécurité, le cycle de vie et la gestion, en utilisant les fonctionnalités de base de SharePoint Embedded. Les développeurs, tout en concevant une expérience visuelle et interactive au sein de leurs applications, peuvent s'inspirer et concevoir des concepts à partir de plateformes comme AppMaster. Sa suite puissante de fonctionnalités comprend la conception de schémas de base de données, de composants d'interface utilisateur avec des systèmes drag and drop, et sa mesure d'éradication de la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent.

À la lumière de ce que SharePoint Embedded apporte, il serait intéressant de voir comment la technologie accélère le développement d’applications de contenu personnalisé. Avec AppMaster et ses nombreuses fonctionnalités robustes, les possibilités d'innovation et de progrès semblent en effet prometteuses.