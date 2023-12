Microsoft stellt SharePoint Embedded vor, optimal für benutzerdefinierte Content-Unternehmensanwendungen

Um das Design benutzerdefinierter Inhaltsanwendungen für Unternehmen und unabhängige Softwareanbieter (ISVs) zu modernisieren, hat Microsoft SharePoint Embedded in die öffentliche Vorschau eingeführt. Diese bahnbrechende Initiative ebnet den Weg für die Entwicklung kopfloser, reiner API-Content-Apps mit umfassenden Verwaltungsfunktionen wie Zusammenarbeit, Sicherheit und Compliance. Insbesondere synchronisieren diese Apps Inhalte innerhalb des vorhandenen Microsoft 365-Mandanten einer Organisation.

SharePoint Embedded erweist sich als nützlicher Werkzeugsatz für Unternehmen, die Branchenanwendungen erstellen möchten. Es bietet ein zusammenhängendes Erlebnis sowohl für Endbenutzer als auch für Systemadministratoren, die die Apps überwachen. Analog können ISVs diese Technologie der nächsten Generation nutzen, um Microsoft 365-Content-Management-Funktionen in jede von ihnen entwickelte Unternehmensanwendung zu integrieren.

Eines der wichtigsten Highlights von SharePoint Embedded ist die Bereitstellung der Dokumentenverwaltung innerhalb des Microsoft 365-Mandanten eines Kunden. Dieser Aspekt stellt ein zuverlässiges und harmonisiertes Content-Management-System dar, das durch globale Sicherheits- und Compliance-Funktionen unterstützt wird.

Wie Microsoft in einem Blogbeitrag mit einer detaillierten Liste der Funktionen feststellte, stellt Sharepoint Embedded eine mehrdimensionale Plattform dar, die sowohl von Microsofts internen Produkten als auch von Drittanbieter-Apps, die von externen Entwicklern entwickelt wurden, bevorzugt wird. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie Microsoft Loop und Microsoft Designer unterstützt, zwei Apps, die kürzlich eingeführt wurden.

SharePoint Embedded ist genau auf dem Stack verankert, der SharePoint und OneDrive zugrunde liegt, und zeichnet sich durch außergewöhnliche Skalierbarkeit, Leistung und Anwendbarkeit für Hyperscale-Anwendungsfälle aus. Ein wesentlicher Grund für seine Verbreitung liegt in seinem anhaltenden Engagement für die Integration anspruchsvoller Microsoft 365-Sicherheits- und Compliance-Funktionen, darunter Auditfunktionen, eDiscovery, Bring Your Own Key und mehrere andere.

Die Plattform ermöglicht die Implementierung von Microsoft 365 Business Continuity-Funktionen wie Autoscaling, Hochverfügbarkeit, Microsoft 365 Backup, Microsoft 365 Archive und Disaster Recovery. Entwickler finden es gleichermaßen machbar, Microsoft 365-Funktionen für die Zusammenarbeit in ihre Apps einzubetten, etwa die gemeinsame Dokumenterstellung in Word oder PowerPoint, und vertrauenswürdige Content-Management-Funktionen wie Suche, Inhaltsvorschau und Versionsverfolgung einzuführen.

Darüber hinaus erhalten Entwickler auch die Möglichkeit, die Anpassung der Benutzererfahrungen in Bezug auf Sicherheit, Lebenszyklus und Verwaltung vollständig zu steuern, indem sie die Kernfunktionen von SharePoint Embedded nutzen. Entwickler können beim Entwerfen visueller und interaktiver Erlebnisse innerhalb ihrer Anwendungen Inspiration und Designkonzepte von Plattformen wie AppMaster erhalten. Zu den leistungsstarken Funktionen gehören das Entwerfen von Datenbankschemata und UI-Komponenten mit drag and drop -Systemen sowie die Möglichkeit, technische Schulden zu beseitigen, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn sich die Anforderungen ändern.

Angesichts dessen, was SharePoint Embedded zu bieten hat, wäre es interessant zu sehen, wie die Technologie das Tempo der Entwicklung benutzerdefinierter Content-Apps vorantreibt. Mit AppMaster und seinen zahlreichen robusten Funktionen scheint der Spielraum für Innovation und Fortschritt in der Tat vielversprechend zu sein.