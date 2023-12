Microsoft przedstawia wbudowany Sharepoint, optymalny dla aplikacji korporacyjnych z niestandardową zawartością

Chcąc unowocześnić projekty aplikacji z zawartością niestandardową dla przedsiębiorstw i niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firma Microsoft wprowadziła usługę SharePoint Embedded do publicznej wersji zapoznawczej. Ta przełomowa inicjatywa toruje drogę do rozwoju bezobsługowych aplikacji do obsługi treści, korzystających wyłącznie z interfejsu API, z funkcjami zarządzania o szerokim spektrum, takimi jak współpraca, bezpieczeństwo i zgodność. W szczególności te aplikacje synchronizują zawartość w ramach istniejącej dzierżawy Microsoft 365 organizacji.

SharePoint Embedded potwierdza, że ​​jest korzystnym zestawem narzędzi dla firm, których celem jest tworzenie aplikacji biznesowych. Zapewnia spójne doświadczenie zarówno użytkownikom końcowym, jak i administratorom systemu nadzorującym aplikacje. Analogicznie, niezależni dostawcy oprogramowania mogą wykorzystać tę technologię nowej generacji, aby włączyć funkcje zarządzania treścią platformy Microsoft 365 do każdej opracowanej przez nich aplikacji dla przedsiębiorstw.

Jedną z najważniejszych cech SharePoint Embedded jest możliwość zarządzania dokumentami w ramach dzierżawy platformy Microsoft 365 klienta. Ten aspekt przedstawia niezawodny i zharmonizowany system zarządzania treścią, wzmocniony globalnymi funkcjami bezpieczeństwa i zgodności.

Jak zauważył Microsoft w poście na blogu przedstawiającym szczegółową listę funkcji, Sharepoint Embedded przedstawia wielowymiarową platformę preferowaną zarówno przez wewnętrzne produkty Microsoftu, jak i aplikacje innych firm opracowane przez zewnętrznych programistów. Platforma wyróżnia się obsługą Microsoft Loop i Microsoft Designer – dwóch niedawno wprowadzonych aplikacji.

SharePoint Embedded zakotwicza się na stosie, na którym opierają się SharePoint i OneDrive, wyróżniając się wyjątkową skalowalnością, wydajnością i możliwością zastosowania w przypadkach użycia w hiperskali. Istotnym powodem jego rozpowszechnienia jest trwałe zaangażowanie w integrację zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i zgodności platformy Microsoft 365, w tym możliwości audytu, zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, przynoszenia własnego klucza i kilku innych.

Platforma umożliwia wdrożenie funkcji ciągłości biznesowej Microsoft 365, takich jak autoskalowanie, wysoka dostępność, Microsoft 365 Backup, Microsoft 365 Archive i odzyskiwanie po awarii. Deweloperzy uważają, że równie wykonalne jest osadzanie w swoich aplikacjach funkcji współpracy platformy Microsoft 365, takich jak współtworzenie w programach Word lub PowerPoint, oraz wprowadzanie godnych zaufania funkcji zarządzania treścią, takich jak wyszukiwanie, podgląd zawartości i śledzenie wersji.

Co więcej, programiści zyskują także możliwość pełnej kontroli dostosowywania doświadczeń użytkowników w zakresie bezpieczeństwa, cyklu życia i zarządzania, dzięki wykorzystaniu podstawowych funkcji SharePoint Embedded. Programiści, projektując wizualne i interaktywne doświadczenia w swoich aplikacjach, mogą czerpać inspiracje i koncepcje projektowe z platform takich jak AppMaster. Jego potężny zestaw funkcji obejmuje projektowanie schematów baz danych, komponentów interfejsu użytkownika za pomocą systemów drag and drop oraz pomiary polegające na eliminacji długu technicznego poprzez regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania.

W świetle tego, co wnosi SharePoint Embedded, intrygujące byłoby zobaczenie, jak technologia napędza tempo tworzenia aplikacji z niestandardową zawartością. Dzięki AppMaster i jego solidnym funkcjom możliwości innowacji i postępu wydają się rzeczywiście obiecujące.