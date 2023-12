Microsoft presenta Sharepoint Embedded, ottimale per le app aziendali con contenuti personalizzati

Nel tentativo di modernizzare la progettazione di applicazioni con contenuti personalizzati per aziende e fornitori di software indipendenti (ISV), Microsoft ha introdotto SharePoint Embedded in anteprima pubblica. Questa iniziativa innovativa apre la strada allo sviluppo di app di contenuti headless e basate solo su API, con funzionalità di gestione ad ampio spettro come collaborazione, sicurezza e conformità. In particolare, queste app sincronizzano i contenuti all'interno del tenant Microsoft 365 esistente di un'organizzazione.

SharePoint Embedded dimostra di essere un set di strumenti vantaggioso per le aziende che mirano a creare app line-of-business. Offre un'esperienza coerente sia per gli utenti finali che per gli amministratori di sistema che supervisionano le app. Analogamente, gli ISV possono sfruttare questa tecnologia di prossima generazione per incorporare le funzionalità di gestione dei contenuti di Microsoft 365 in ogni app aziendale da loro ideata.

Uno dei punti salienti di SharePoint Embedded è la possibilità di gestire i documenti all'interno del tenant di Microsoft 365 del cliente. Questo aspetto presenta un sistema di gestione dei contenuti affidabile e armonizzato, rafforzato da funzionalità di sicurezza e conformità globali.

Come notato da Microsoft in un post sul blog che delinea l'elenco dettagliato delle funzionalità, Sharepoint Embedded rappresenta una piattaforma multidimensionale favorita sia dai prodotti interni di Microsoft che dalle app di terze parti sviluppate da sviluppatori esterni. La piattaforma ha la particolarità di alimentare Microsoft Loop e Microsoft Designer, due app recentemente lanciate.

SharePoint Embedded è ancorato allo stack che è alla base di SharePoint e OneDrive, distinguendosi per la sua eccezionale scalabilità, prestazioni e applicabilità per casi d'uso su vasta scala. Una ragione significativa della sua prevalenza deriva dal suo impegno costante nell’integrazione delle sofisticate funzionalità di sicurezza e conformità di Microsoft 365, tra cui funzionalità di controllo, eDiscovery, Bring Your Own Key e molte altre.

La piattaforma consente l'implementazione delle funzionalità di continuità aziendale di Microsoft 365 come scalabilità automatica, disponibilità elevata, backup di Microsoft 365, archivio di Microsoft 365 e ripristino di emergenza. Gli sviluppatori ritengono altrettanto fattibile incorporare funzionalità di collaborazione di Microsoft 365 nelle proprie app, come la creazione condivisa in Word o PowerPoint, e introdurre funzionalità affidabili di gestione dei contenuti come ricerca, anteprima dei contenuti e monitoraggio delle versioni.

Inoltre, gli sviluppatori acquisiscono anche la capacità di controllare completamente la personalizzazione delle esperienze utente relative a sicurezza, ciclo di vita e gestione, utilizzando le funzionalità principali di SharePoint Embedded. Gli sviluppatori, mentre progettano un'esperienza visiva e interattiva all'interno delle loro applicazioni, possono trarre ispirazione e concetti di progettazione da piattaforme come AppMaster. La sua potente suite di funzionalità include la progettazione di schemi di database, componenti dell'interfaccia utente con sistemi drag and drop selezione e la sua capacità di eliminare il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano.

Alla luce di ciò che SharePoint Embedded porta sul tavolo, sarebbe interessante vedere come la tecnologia accelera il ritmo dello sviluppo di app di contenuti personalizzati. Con AppMaster e la sua serie di robuste funzionalità, le possibilità di innovazione e progresso sembrano davvero promettenti.