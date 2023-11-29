تكشف Microsoft النقاب عن Sharepoint Embedded، الأمثل لتطبيقات المحتوى المخصص للمؤسسات

في محاولة لتحديث تصميم تطبيقات المحتوى المخصص للمؤسسات وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، قدمت Microsoft SharePoint Embedded في المعاينة العامة. تمهد هذه المبادرة الرائدة الطريق لتطوير تطبيقات محتوى بدون استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط، مع مرافق إدارة واسعة النطاق مثل التعاون والأمن والامتثال. ومن الجدير بالذكر أن هذه التطبيقات تقوم بمزامنة المحتوى داخل مستأجر Microsoft 365 الموجود في المؤسسة.

يثبت SharePoint Embedded كونه مجموعة أدوات مفيدة للشركات التي تهدف إلى تصميم تطبيقات خط الأعمال. فهو يوفر تجربة متماسكة لكل من المستخدمين النهائيين ومسؤولي النظام الذين يشرفون على التطبيقات. وبشكل مماثل، يمكن لمقدمي البرامج المستقلين تسخير تقنية الجيل التالي هذه لدمج إمكانات إدارة محتوى Microsoft 365 في كل تطبيق مؤسسي ابتكروه.

أحد الميزات الرئيسية في SharePoint Embedded هو توفير إدارة المستندات داخل مستأجر Microsoft 365 الخاص بالعميل. يقدم هذا الجانب نظامًا موثوقًا ومنسقًا لإدارة المحتوى، مدعومًا بوظائف الأمان والامتثال العالمية.

كما لاحظت Microsoft في منشور مدونة يوضح القائمة التفصيلية للميزات، فإن Sharepoint Embedded يصور نظامًا أساسيًا متعدد الأبعاد تفضله كل من منتجات Microsoft الداخلية وتطبيقات الطرف الثالث التي طورها مطورون خارجيون. تتميز المنصة بميزة تشغيل Microsoft Loop وMicrosoft Designer، وهما تطبيقان تم طرحهما مؤخرًا.

يتم تثبيت SharePoint Embedded على نفس المكدس الذي يدعم SharePoint وOneDrive، مما يميز نفسه بقابلية التوسع الاستثنائية والأداء وقابلية التطبيق لحالات الاستخدام واسعة النطاق. ينبع أحد الأسباب المهمة لانتشارها من التزامها الدائم بدمج ميزات الأمان والامتثال المتطورة في Microsoft 365، بما في ذلك إمكانات التدقيق والاكتشاف الإلكتروني وإحضار مفتاحك الخاص والعديد من الميزات الأخرى.

يسمح النظام الأساسي بتنفيذ إمكانات استمرارية الأعمال في Microsoft 365 مثل التوسع التلقائي والتوفر العالي وMicrosoft 365 Backup وأرشيف Microsoft 365 والتعافي من الكوارث. يجد المطورون أنه من الممكن أيضًا تضمين ميزات التعاون في Microsoft 365 في تطبيقاتهم، مثل التأليف المشترك في Word أو PowerPoint، وتقديم وظائف إدارة المحتوى الجديرة بالثقة مثل البحث ومعاينة المحتوى وتتبع الإصدارات.

علاوة على ذلك، يكتسب المطورون أيضًا القدرة على التحكم الكامل في تخصيص تجارب المستخدم فيما يتعلق بالأمان ودورة الحياة والإدارة، وذلك باستخدام الميزات الأساسية لـ SharePoint Embedded. يمكن للمطورين، أثناء تصميم تجربة مرئية وتفاعلية داخل تطبيقاتهم، الحصول على الإلهام ومفاهيم التصميم من منصات مثل AppMaster. تتضمن مجموعة ميزاته المليئة بالطاقة تصميم مخططات قاعدة البيانات، ومكونات واجهة المستخدم مع أنظمة drag and drop ، وقياسه في القضاء على الديون التقنية عن طريق تجديد التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.

في ضوء ما يقدمه SharePoint Embedded، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تدفع التكنولوجيا وتيرة تطوير تطبيقات المحتوى المخصص. مع AppMaster وعدد كبير من الميزات القوية، يبدو نطاق الابتكار والتقدم واعدًا بالفعل.