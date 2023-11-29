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Microsoft 推出 Sharepoint Embedded，最适合自定义内容企业应用

Nov 29, 2023
Microsoft 推出 Sharepoint Embedded，最适合自定义内容企业应用

为了使企业和独立软件供应商 (ISV) 的自定义内容应用程序设计现代化，Microsoft 已将 SharePoint Embedded 引入公共预览版。这一突破性举措为开发无头、仅 API 内容应用程序铺平了道路，并具有协作、安全性和合规性等广泛的管理设施。值得注意的是，这些应用程序同步组织现有 Microsoft 365 租户内的内容。

SharePoint Embedded 证明了其对于旨在制作业务线应用程序的企业来说是一个有益的工具集。它为最终用户和监督应用程序的系统管理员提供了一致的体验。类似地，ISV 可以利用这一下一代技术将 Microsoft 365 内容管理功能整合到他们设计的每个企业应用程序中。

SharePoint Embedded 的主要亮点之一是在客户的 Microsoft 365 租户中提供文档管理。这方面提供了一个可靠且协调的内容管理系统，并得到全球安全和合规功能的支持。

正如微软在一篇概述详细功能列表的博客文章中指出的那样，Sharepoint Embedded 描绘了一个受到微软内部产品和外部开发人员开发的第三方应用程序青睐的多维平台。该平台的独特之处在于为最近推出的两款应用程序 Microsoft Loop 和 Microsoft Designer 提供支持。

SharePoint Embedded 立足于支撑 SharePoint 和 OneDrive 的堆栈，以其卓越的可扩展性、性能和超大规模用例的适用性而脱颖而出。其流行的一个重要原因源于其对集成复杂的 Microsoft 365 安全性和合规性功能的持久承诺，包括审核功能、电子数据展示、自带密钥等。

该平台允许实施 Microsoft 365 业务连续性功能，例如自动扩展、高可用性、Microsoft 365 备份、Microsoft 365 存档和灾难恢复。开发人员发现将 Microsoft 365 协作功能嵌​​入到他们的应用程序中同样可行，例如在 Word 或 PowerPoint 中共同创作，并引入值得信赖的内容管理功能，例如搜索、内容预览和版本跟踪。

此外，通过使用 SharePoint Embedded 的核心功能，开发人员还能够完全控制有关安全性、生命周期和管理的用户体验的自定义。开发者在应用程序中设计视觉和交互体验时，可以从AppMaster等平台获得灵感和设计理念。其强大的功能套件包括设计数据库模式、带有drag and drop系统的 UI 组件，以及在需求发生变化时通过从头开始重新生成应用程序来消除技术债务的措施。

鉴于 SharePoint Embedded 带来的好处，了解该技术如何推动自定义内容应用程序开发的步伐将会很有趣。凭借AppMaster及其一系列强大的功能，创新和进步的空间似乎确实充满希望。

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