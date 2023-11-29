Microsoft представляет Sharepoint Embedded, оптимальный для корпоративных приложений с пользовательским контентом

Стремясь модернизировать дизайн приложений с пользовательским контентом для предприятий и независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), Microsoft представила SharePoint Embedded в общедоступной предварительной версии. Эта новаторская инициатива открывает путь к разработке автономных контентных приложений, использующих только API, с широким спектром средств управления, такими как совместная работа, безопасность и соответствие требованиям. Примечательно, что эти приложения синхронизируют контент в существующем клиенте Microsoft 365 организации.

SharePoint Embedded является полезным набором инструментов для компаний, стремящихся создавать бизнес-приложения. Он предлагает единый интерфейс как для конечных пользователей, так и для системных администраторов, которые контролируют приложения. Аналогичным образом, независимые поставщики программного обеспечения могут использовать эту технологию следующего поколения для включения возможностей управления контентом Microsoft 365 в каждое разработанное ими корпоративное приложение.

Одной из ключевых особенностей SharePoint Embedded является возможность управления документами в клиенте Microsoft 365. Этот аспект представляет собой надежную и гармонизированную систему управления контентом, подкрепленную глобальными функциями безопасности и соответствия требованиям.

Как отмечает Microsoft в сообщении в блоге с подробным списком функций, Sharepoint Embedded представляет собой многомерную платформу, которую предпочитают как внутренние продукты Microsoft, так и сторонние приложения, разработанные внешними разработчиками. Платформа поддерживает Microsoft Loop и Microsoft Designer, два приложения, которые были недавно выпущены.

SharePoint Embedded опирается на тот самый стек, который лежит в основе SharePoint и OneDrive, отличаясь исключительной масштабируемостью, производительностью и применимостью для сценариев использования с гипермасштабированием. Основная причина его распространенности связана с его постоянным стремлением интегрировать сложные функции безопасности и соответствия требованиям Microsoft 365, включая возможности аудита, обнаружение электронных данных, использование собственного ключа и некоторые другие.

Платформа позволяет реализовать возможности непрерывности бизнеса Microsoft 365, такие как автоматическое масштабирование, высокая доступность, резервное копирование Microsoft 365, архивирование Microsoft 365 и аварийное восстановление. Разработчики считают в равной степени возможным встраивать функции совместной работы Microsoft 365 в свои приложения, например совместное редактирование в Word или PowerPoint, а также внедрять надежные функции управления контентом, такие как поиск, предварительный просмотр контента и отслеживание версий.

Более того, разработчики также получают возможность полностью контролировать настройку пользовательского опыта в отношении безопасности, жизненного цикла и управления, используя основные функции SharePoint Embedded. Разработчики, создавая визуальные и интерактивные возможности в своих приложениях, могут черпать вдохновение и концепции дизайна на таких платформах, как AppMaster. Его мощный набор функций включает в себя проектирование схем баз данных, компонентов пользовательского интерфейса с системами drag and drop, а также меры по устранению технического долга путем восстановления приложений с нуля при изменении требований.

В свете того, что предлагает SharePoint Embedded, было бы интересно посмотреть, как эта технология ускоряет темпы разработки приложений с пользовательским контентом. Благодаря AppMaster и его множеству надежных функций возможности для инноваций и прогресса кажутся действительно многообещающими.