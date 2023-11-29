Microsoft, Özel İçerikli Kurumsal Uygulamalar için İdeal Sharepoint Embedded'i Tanıttı

Kuruluşlar ve bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) için özel içerik uygulaması tasarımını modernleştirmek amacıyla Microsoft, SharePoint Embedded'ı genel önizlemeye sundu. Bu çığır açan girişim, iş birliği, güvenlik ve uyumluluk gibi geniş spektrumlu yönetim olanaklarıyla, başsız, yalnızca API içeren içerik uygulamalarının geliştirilmesinin önünü açıyor. Bu uygulamaların, bir kuruluşun mevcut Microsoft 365 kiracısındaki içeriği senkronize etmesi dikkat çekicidir.

SharePoint Embedded, iş kolu uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan işletmeler için faydalı bir araç seti olduğunu kanıtlar. Uygulamaları denetleyen hem son kullanıcılar hem de sistem yöneticileri için uyumlu bir deneyim sunar. Benzer şekilde ISV'ler, Microsoft 365 içerik yönetimi özelliklerini kendileri tarafından tasarlanan her kurumsal uygulamaya dahil etmek için bu yeni nesil teknolojiden yararlanabilir.

SharePoint Embedded'in en önemli özelliklerinden biri, müşterinin Microsoft 365 kiracısı içindeki belge yönetimine yönelik hükümlerdir. Bu özellik, küresel güvenlik ve uyumluluk işlevleriyle desteklenen güvenilir ve uyumlu bir içerik yönetim sistemi sunar.

Microsoft'un, özelliklerin ayrıntılı listesinin özetlendiği bir blog yazısında belirtildiği gibi, Sharepoint Embedded, hem Microsoft'un dahili ürünleri hem de harici geliştiriciler tarafından geliştirilen üçüncü taraf uygulamalar tarafından tercih edilen çok boyutlu bir platformu temsil etmektedir. Platform, yakın zamanda piyasaya sürülen iki uygulama olan Microsoft Loop ve Microsoft Designer'ı destekleme ayrıcalığını taşıyor.

SharePoint Embedded, SharePoint ve OneDrive'ın temelini oluşturan yığın üzerinde yer alır ve olağanüstü ölçeklenebilirliği, performansı ve hiper ölçekli kullanım senaryolarına uygulanabilirliğiyle kendisini diğerlerinden ayırır. Yaygınlığının önemli bir nedeni, denetim yetenekleri, e-Keşif, Kendi Anahtarınızı Getirin ve diğer birçok özellik dahil olmak üzere gelişmiş Microsoft 365 güvenlik ve uyumluluk özelliklerini entegre etmeye yönelik kalıcı kararlılığından kaynaklanmaktadır.

Platform, otomatik ölçeklendirme, yüksek kullanılabilirlik, Microsoft 365 Yedekleme, Microsoft 365 Arşivi ve olağanüstü durum kurtarma gibi Microsoft 365 iş sürekliliği özelliklerinin uygulanmasına olanak tanır. Geliştiriciler, Word veya PowerPoint'te birlikte yazma gibi Microsoft 365 işbirliği özelliklerini uygulamalarına yerleştirmenin ve arama, içerik önizleme ve sürüm izleme gibi güvenilir içerik yönetimi işlevlerini sunmanın aynı derecede mümkün olduğunu düşünüyor.

Üstelik geliştiriciler, SharePoint Embedded'in temel özelliklerini kullanarak güvenlik, yaşam döngüsü ve yönetimle ilgili kullanıcı deneyimlerinin özelleştirilmesini tam olarak kontrol etme becerisine de sahip oluyor. Geliştiriciler, uygulamaları içerisinde görsel ve etkileşimli deneyim tasarlarken AppMaster gibi platformlardan ilham alabilir ve konsept tasarlayabilirler. Güçlü özellikler paketi, veritabanı şemaları tasarlamayı, drag and drop sistemli kullanıcı arayüzü bileşenlerini ve gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırma önlemini içerir.

SharePoint Embedded'in ortaya koyduklarının ışığında, teknolojinin özel içerik uygulaması geliştirme hızını nasıl artırdığını görmek ilgi çekici olacaktır. AppMaster ve bir dizi güçlü özelliği sayesinde yenilik ve ilerlemenin kapsamı gerçekten umut verici görünüyor.