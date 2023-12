Microsoft onthult Sharepoint Embedded, optimaal voor zakelijke apps op maat

In een poging om het ontwerp van aangepaste contentapplicaties voor ondernemingen en onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) te moderniseren, heeft Microsoft SharePoint Embedded geïntroduceerd in de publieke preview. Dit baanbrekende initiatief maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van headless, API-only content-apps, met breedspectrumbeheerfaciliteiten zoals samenwerking, beveiliging en compliance. Deze apps synchroniseren met name inhoud binnen de bestaande Microsoft 365-tenant van een organisatie.

SharePoint Embedded bewijst dat het een nuttige toolset is voor bedrijven die line-of-business-apps willen maken. Het biedt een samenhangende ervaring voor zowel eindgebruikers als systeembeheerders die toezicht houden op de apps. Op analoge wijze kunnen ISV's deze technologie van de volgende generatie benutten om de mogelijkheden voor contentbeheer van Microsoft 365 op te nemen in elke door hen ontworpen bedrijfsapp.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van SharePoint Embedded is de voorziening voor documentbeheer binnen de Microsoft 365-tenant van een klant. Dit aspect biedt een betrouwbaar en geharmoniseerd contentmanagementsysteem, ondersteund door wereldwijde beveiligings- en compliance-functionaliteiten.

Zoals opgemerkt door Microsoft in een blogpost waarin de gedetailleerde lijst met functies wordt geschetst, portretteert Sharepoint Embedded een multidimensionaal platform dat de voorkeur geniet van zowel de interne producten van Microsoft als apps van derden die zijn ontwikkeld door externe ontwikkelaars. Het platform onderscheidt zich door het aandrijven van Microsoft Loop en Microsoft Designer, twee apps die onlangs zijn uitgerold.

SharePoint Embedded is verankerd in de stack die ten grondslag ligt aan SharePoint en OneDrive en onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke schaalbaarheid, prestaties en toepasbaarheid voor grootschalige gebruiksscenario's. Een belangrijke reden voor de prevalentie ervan komt voort uit de voortdurende toewijding aan het integreren van geavanceerde Microsoft 365-beveiligings- en compliance-functies, waaronder auditmogelijkheden, eDiscovery, Bring Your Own Key en verschillende andere.

Het platform maakt de implementatie mogelijk van Microsoft 365-mogelijkheden voor bedrijfscontinuïteit, zoals automatisch schalen, hoge beschikbaarheid, Microsoft 365 Backup, Microsoft 365 Archive en noodherstel. Ontwikkelaars vinden het net zo haalbaar om Microsoft 365-samenwerkingsfuncties in hun apps te integreren, zoals cocreatie in Word of PowerPoint, en betrouwbare functionaliteiten voor inhoudsbeheer te introduceren, zoals zoeken, inhoudsvoorbeelden en versietracking.

Bovendien krijgen ontwikkelaars ook de mogelijkheid om de aanpassing van gebruikerservaringen met betrekking tot beveiliging, levenscyclus en beheer volledig te beheersen, door gebruik te maken van de kernfuncties van SharePoint Embedded. Ontwikkelaars kunnen bij het ontwerpen van visuele en interactieve ervaringen binnen hun applicaties inspiratie en ontwerpconcepten opdoen van platforms als AppMaster. De krachtige reeks functies omvat het ontwerpen van databaseschema's, UI-componenten met drag and drop -systemen, en de maatregel om technische schulden uit te roeien door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen.

In het licht van wat SharePoint Embedded te bieden heeft, zou het intrigerend zijn om te zien hoe de technologie het tempo van de ontwikkeling van op maat gemaakte content-apps stimuleert. Met AppMaster en zijn hele reeks robuuste functies lijkt de ruimte voor innovatie en vooruitgang inderdaad veelbelovend.