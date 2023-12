Microsoft lança Sharepoint Embedded, ideal para aplicativos empresariais de conteúdo personalizado

Em uma tentativa de modernizar o design de aplicativos de conteúdo personalizado para empresas e fornecedores independentes de software (ISVs), a Microsoft introduziu o SharePoint Embedded em visualização pública. Esta iniciativa inovadora abre caminho para o desenvolvimento de aplicativos de conteúdo headless e somente API, com recursos de gerenciamento de amplo espectro, como colaboração, segurança e conformidade. Notavelmente, esses aplicativos sincronizam conteúdo dentro do locatário Microsoft 365 existente de uma organização.

O SharePoint Embedded comprova ser um conjunto de ferramentas benéfico para empresas que desejam criar aplicativos de linha de negócios. Ele oferece uma experiência coesa para usuários finais e administradores de sistema que supervisionam os aplicativos. Da mesma forma, os ISVs podem aproveitar essa tecnologia de próxima geração para incorporar recursos de gerenciamento de conteúdo do Microsoft 365 em todos os aplicativos empresariais desenvolvidos por eles.

Um dos principais destaques do SharePoint Embedded é o fornecimento de gerenciamento de documentos no locatário do Microsoft 365 de um cliente. Este aspecto apresenta um sistema de gerenciamento de conteúdo confiável e harmonizado, reforçado por funcionalidades globais de segurança e conformidade.

Conforme observado pela Microsoft em uma postagem no blog descrevendo a lista detalhada de recursos, o Sharepoint Embedded retrata uma plataforma multidimensional preferida tanto pelos produtos internos da Microsoft quanto pelos aplicativos de terceiros desenvolvidos por desenvolvedores externos. A plataforma tem a distinção de alimentar o Microsoft Loop e o Microsoft Designer, dois aplicativos que foram lançados recentemente.

O SharePoint Embedded se ancora na própria pilha que sustenta o SharePoint e o OneDrive, distinguindo-se por sua escalabilidade, desempenho e aplicabilidade excepcionais para casos de uso de hiperescala. Uma razão significativa para sua prevalência decorre de seu compromisso duradouro com a integração de recursos sofisticados de segurança e conformidade do Microsoft 365, incluindo recursos de auditoria, eDiscovery, Bring Your Own Key e vários outros.

A plataforma permite a implementação de recursos de continuidade de negócios do Microsoft 365, como escalonamento automático, alta disponibilidade, backup do Microsoft 365, arquivo do Microsoft 365 e recuperação de desastres. Os desenvolvedores consideram igualmente viável incorporar recursos de colaboração do Microsoft 365 em seus aplicativos, como coautoria no Word ou PowerPoint, e introduzir funcionalidades confiáveis ​​de gerenciamento de conteúdo, como pesquisa, visualização de conteúdo e rastreamento de versão.

Além disso, os desenvolvedores também ganham a capacidade de controlar totalmente a personalização das experiências do usuário em relação à segurança, ao ciclo de vida e ao gerenciamento, usando os principais recursos do SharePoint Embedded. Os desenvolvedores, ao projetarem experiências visuais e interativas em seus aplicativos, podem obter inspiração e conceitos de design em plataformas como AppMaster. Seu conjunto poderoso de recursos inclui o design de esquemas de banco de dados, componentes de UI com sistemas drag and drop e sua medida para erradicar a dívida técnica, regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam.

À luz do que o SharePoint Embedded traz para a mesa, seria intrigante ver como a tecnologia impulsiona o ritmo do desenvolvimento de aplicativos de conteúdo personalizado. Com AppMaster e sua série de recursos robustos, o espaço para inovação e progresso parece realmente promissor.