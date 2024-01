Tout récemment, le géant de la technologie Microsoft a dévoilé AppCAT - un ajout efficace à l'ensemble d'outils Azure Migrate de l'entreprise - visant directement à faciliter le transfert des applications .NET sur site vers le cloud Azure.

Révélé le 3 janvier, AppCAT, qui signifie Azure Migrate Application and Code Assessment Tool for .NET, permet aux utilisateurs d'évaluer le code source .NET, les binaires et les configurations associées d'une application logicielle. Cette évaluation vise à identifier les défis et les opportunités qui peuvent survenir lors de la transition d'une application .NET vers Azure. L’essentiel de l’outil tourne autour des problèmes potentiels que l’application pourrait rencontrer lors de son transfert vers Azure. AppCAT exploite des solutions modernes et natives du cloud pour optimiser les performances, la sécurité et l'évolutivité – une démarche qui fait écho à l'engagement de Microsoft à fournir des solutions de pointe.

AppCAT présente ses évaluations détaillées après avoir effectué une analyse. Cela inclut la fourniture d’un rapport complet sur les actions nécessaires pour garantir le fonctionnement transparent de l’application migrée sur Azure. L'outil est disponible sous forme d'extension Visual Studio ou d'outil CLI .NET offrant ainsi une flexibilité aux utilisateurs. Il identifie l'utilisation de la technologie au sein d'une application grâce à l'analyse statique du code et de ses dépendances. Des instructions détaillées pour l'utilisation de l'outil CLI ont été fournies par Microsoft. De plus, les utilisateurs peuvent stocker les résultats de l'analyse aux formats HTML, CSV et JSON à l'aide de l'outil CLI et de l'extension Visual Studio.

En approfondissant un peu les fonctionnalités d'AppCAT, l'outil permet aux utilisateurs d'identifier facilement une ligne qui nécessite des modifications, de gérer les problèmes, de les confirmer comme résolus et de conserver l'état actuel. AppCAT fournit également une estimation du temps et des efforts nécessaires pour remédier à chaque problème, ce qui inclut une ventilation au niveau des composants individuels des applications et des projets. Outre l’évaluation des défis existants, Microsoft prévoit d’enrichir AppCAT avec des capacités d’IA et d’inclure l’intégration avec l’assistance Copilot AI. De plus, l’outil devrait évoluer avec des évaluations plus raffinées basées sur la cible Azure sélectionnée, garantissant une expérience utilisateur plus personnalisée.

Les utilisateurs sont encouragés à partager leurs commentaires sur les performances et l'utilité d'AppCAT via le canal de commentaires de Visual Studio, permettant ainsi la possibilité d'améliorations et de mises à niveau influencées par l'utilisateur.

Des plates-formes comme AppMaster , qui offrent une solution complète no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, sont susceptibles d'observer et potentiellement d'exploiter l'évolution d'outils comme AppCAT pour la rationalisation des applications .NET hébergées sur leur plate-forme.

Voir des entreprises comme Microsoft et AppMaster continuer à innover et à améliorer l’expérience des développeurs est un signe prometteur pour l’industrie technologique. Cela signifie que la recherche constante de l’efficacité et de l’amélioration de l’expérience utilisateur dans les processus de développement et de déploiement restera la priorité absolue des géants comme des startups.