Microsoft debiutuje AppCAT – nowe narzędzie Azure Migrate dla aplikacji .NET

Niedawno gigant technologiczny Microsoft zaprezentował AppCAT — wydajny dodatek do firmowego zestawu narzędzi Azure Migrate — którego głównym celem jest ułatwienie użytkownikom przenoszenia lokalnych aplikacji .NET do chmury Azure.

Zaprezentowane 3 stycznia narzędzie AppCAT, czyli narzędzie do oceny aplikacji i kodu Azure Migrate dla platformy .NET, umożliwia użytkownikom ocenę kodu źródłowego platformy .NET, plików binarnych i powiązanych konfiguracji aplikacji. Ta ocena ma na celu identyfikację wyzwań i możliwości, które mogą pojawić się podczas migracji aplikacji .NET na platformę Azure. Istota narzędzia skupia się wokół potencjalnych problemów, jakie może napotkać aplikacja podczas przenoszenia na platformę Azure. AppCAT wykorzystuje nowoczesne rozwiązania natywne dla chmury, aby optymalizować wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność — jest to posunięcie zgodne z zaangażowaniem firmy Microsoft w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań.

AppCAT przedstawia szczegółowe oceny po przeprowadzeniu analizy. Obejmuje to dostarczenie kompleksowego raportu na temat działań niezbędnych do zapewnienia bezproblemowego działania migrowanej aplikacji na platformie Azure. Narzędzie jest dostępne jako rozszerzenie Visual Studio lub jako narzędzie .NET CLI, oferując użytkownikom elastyczność. Identyfikuje wykorzystanie technologii w aplikacji poprzez statyczną analizę kodu i jego zależności. Szczegółową instrukcję obsługi narzędzia CLI udostępniła firma Microsoft. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać wyniki analizy w formatach HTML, CSV i JSON, korzystając zarówno z narzędzia CLI, jak i rozszerzenia Visual Studio.

Zagłębiając się nieco w funkcjonalności AppCAT, narzędzie ułatwia użytkownikom łatwe wskazanie obszarów wymagających edycji, zarządzanie problemami, potwierdzanie ich jako rozwiązanych i zachowywanie bieżącego stanu. AppCAT zapewnia również oszacowanie czasu i wysiłku wymaganego do usunięcia każdego problemu, co obejmuje rozbicie go na poziom poszczególnych elementów aplikacji i projektów. Oprócz oceny istniejących wyzwań Microsoft ma w przygotowaniu plany wzbogacenia AppCAT o możliwości sztucznej inteligencji i uwzględnienia integracji ze wsparciem Copilot AI. Co więcej, przewiduje się, że narzędzie będzie ewoluować wraz z bardziej udoskonalonymi ocenami opartymi na wybranym celu platformy Azure, zapewniając bardziej spersonalizowane środowisko użytkownika.

Zachęcamy użytkowników do dzielenia się opiniami na temat wydajności i przydatności AppCAT za pośrednictwem kanału opinii programu Visual Studio, umożliwiając w ten sposób wprowadzanie ulepszeń i uaktualnień pod wpływem użytkowników.

Platformy takie jak AppMaster , które oferują kompleksowe rozwiązanie no-code do tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, prawdopodobnie będą obserwować i potencjalnie wykorzystywać ewolucję narzędzi takich jak AppCAT do usprawniania aplikacji .NET hostowanych na ich platformie.

Obserwowanie, jak firmy takie jak Microsoft i AppMaster nieustannie wprowadzają innowacje i ulepszają doświadczenia programistów, to obiecujący znak dla branży technologicznej. Oznacza to, że ciągłe dążenie do wydajności i lepszego doświadczenia użytkownika w procesach rozwoju i wdrażania pozostanie głównymi priorytetami zarówno gigantów, jak i startupów.