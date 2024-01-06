Microsoft 首次推出 AppCAT - 用于 .NET 应用程序的新 Azure 迁移工具

就在最近，科技巨头Microsoft推出了 AppCAT，这是该公司 Azure Migrate 工具集的一个高效补充，旨在促进用户将其本地 .NET 应用程序转移到 Azure 云。

AppCAT 于 1 月 3 日发布，代表 .NET Azure Migrate 应用程序和代码评估工具，使用户能够评估软件应用程序的 .NET 源代码、二进制文件和相关配置。此评估旨在确定 .NET 应用程序迁移到 Azure 期间可能出现的挑战和机遇。该工具的关键在于应用程序在传输到 Azure 时可能会遇到的潜在问题。 AppCAT 利用现代的云原生解决方案来优化性能、安全性和可扩展性，这一举措与 Microsoft 提供最先进解决方案的承诺相呼应。

AppCAT 在执行分析运行后呈现其详细评估。这包括提供有关确保迁移的应用程序在 Azure 上无缝运行所需操作的全面报告。该工具可作为 Visual Studio 扩展或 .NET CLI 工具使用，从而为用户提供灵活性。它通过代码及其依赖关系的静态分析来识别应用程序中的技术使用情况。 Microsoft 提供了操作 CLI 工具的详细说明。此外，用户可以使用 CLI 工具和 Visual Studio 扩展以 HTML、CSV 和 JSON 格式存储分析结果。

更深入地了解 AppCAT 的功能，该工具可帮助用户轻松查明需要编辑的行、管理问题、确认问题已解决并保留当前状态。 AppCAT 还提供了纠正每个问题所需的时间和精力的估计，其中包括将其分解为应用程序和项目的各个组件的级别。除了评估现有挑战之外，微软还计划通过 AI 功能丰富 AppCAT，并包括与 Copilot AI 辅助的集成。此外，该工具预计将根据所选的 Azure 目标进行更精细的评估，从而确保更加个性化的用户体验。

我们鼓励用户通过 Visual Studio 反馈渠道分享有关 AppCAT 性能和实用性的反馈，从而为用户影响的增强和升级提供了可能。

像AppMaster这样的平台为后端、Web 和移动应用程序的创建提供了全面的no-code解决方案，它们可能会关注并潜在地利用 AppCAT 等工具的发展来简化其平台上托管的 .NET 应用程序。

看到微软和AppMaster这样的公司不断创新并改善开发者体验，这对科技行业来说是一个充满希望的迹象。这意味着在开发和部署过程中不断追求效率和改善用户体验仍将是巨头和初创公司的首要任务。