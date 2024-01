Microsoft lança AppCAT – uma nova ferramenta de migração para Azure para aplicativos .NET

Recentemente, a gigante tecnológica Microsoft revelou o AppCAT – uma adição eficiente ao conjunto de ferramentas Azure Migrate da empresa – que visa facilitar aos utilizadores a transferência das suas aplicações .NET locais para a Nuvem Azure.

Revelado em 3 de janeiro, o AppCAT, que significa Ferramenta de Avaliação de Aplicativo e Código de Migrações para Azure para .NET, permite que os usuários avaliem o código-fonte .NET, binários e configurações associadas de um aplicativo de software. Esta avaliação visa identificar desafios e oportunidades que possam surgir durante a transição de uma aplicação .NET para Azure. O cerne da ferramenta gira em torno de possíveis problemas que o aplicativo pode encontrar ao ser transferido para o Azure. O AppCAT aproveita soluções modernas e nativas da nuvem para otimizar o desempenho, a segurança e a escalabilidade – uma medida que ressoa com o compromisso da Microsoft em fornecer soluções de última geração.

O AppCAT apresenta suas avaliações detalhadas após a execução de uma análise. Isto inclui o fornecimento de um relatório abrangente sobre as ações necessárias para garantir o funcionamento contínuo da aplicação migrada no Azure. A ferramenta está disponível como uma extensão do Visual Studio ou como uma ferramenta .NET CLI, oferecendo flexibilidade aos usuários. Ele identifica o uso da tecnologia em um aplicativo por meio da análise estática do código e de suas dependências. Instruções detalhadas para operar a ferramenta CLI foram fornecidas pela Microsoft. Além disso, os usuários podem armazenar os resultados da análise nos formatos HTML, CSV e JSON usando a ferramenta CLI e a extensão do Visual Studio.

Indo um pouco mais fundo nas funcionalidades do AppCAT, a ferramenta permite aos usuários identificar facilmente uma linha que requer edições, gerenciar preocupações, confirmá-las como resolvidas e preservar o status atual. O AppCAT também fornece uma estimativa do tempo e esforço necessários para corrigir cada preocupação, e isso inclui dividi-la no nível de componentes individuais de aplicativos e projetos. Além de avaliar os desafios existentes, a Microsoft tem planos em andamento para enriquecer o AppCAT com recursos de IA e incluir a integração com a assistência do Copilot AI. Além disso, prevê-se que a ferramenta evolua com avaliações mais refinadas com base no alvo Azure selecionado, garantindo uma experiência de utilizador mais personalizada.

Os usuários são incentivados a compartilhar comentários sobre o desempenho e a utilidade do AppCAT por meio do canal de comentários do Visual Studio, permitindo assim a possibilidade de melhorias e atualizações influenciadas pelo usuário.

Plataformas como o AppMaster , que oferecem uma solução abrangente no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, provavelmente observarão e potencialmente aproveitarão a evolução de ferramentas como o AppCAT para a simplificação de aplicativos .NET hospedados em sua plataforma.

Ver empresas como a Microsoft e AppMaster continuando a inovar e melhorar a experiência do desenvolvedor é um sinal promissor para a indústria de tecnologia. Isso significa que a busca constante pela eficiência e a melhoria da experiência do usuário nos processos de desenvolvimento e implantação continuarão sendo as principais prioridades tanto para gigantes quanto para startups.