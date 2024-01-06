Microsoft, .NET Uygulamaları için Yeni Bir Azure Geçiş Aracı olan AppCAT'i Tanıttı

Kısa bir süre önce teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların şirket içi .NET uygulamalarını Azure Bulut'a aktarmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan, şirketin Azure Migrate araç setine etkili bir eklenti olan AppCAT'i tanıttı.

3 Ocak'ta tanıtılan ve .NET için Azure Geçiş Uygulaması ve Kod Değerlendirme Aracı anlamına gelen AppCAT, kullanıcılara .NET kaynak kodunu, ikili dosyaları ve bir yazılım uygulamasının ilgili yapılandırmalarını değerlendirme yetkisi veriyor. Bu değerlendirme, bir .NET uygulamasının Azure'a geçişi sırasında ortaya çıkabilecek zorlukları ve fırsatları belirlemeye yöneliktir. Aracın özü, uygulamanın Azure'a aktarılırken karşılaşabileceği olası aksaklıkların etrafında dönüyor. AppCAT, performansı, güvenliği ve ölçeklenebilirliği optimize etmek için modern, bulut tabanlı çözümlerden yararlanır; bu, Microsoft'un en son teknolojiye sahip çözümler sunma konusundaki kararlılığıyla örtüşen bir harekettir.

AppCAT, bir analiz çalıştırması gerçekleştirdikten sonra ayrıntılı değerlendirmelerini sunar. Buna, geçirilen uygulamanın Azure'da sorunsuz çalışmasını sağlamak için gereken eylemlere ilişkin kapsamlı bir rapor sağlanması da dahildir. Araç, Visual Studio uzantısı veya .NET CLI aracı olarak mevcut olduğundan kullanıcılara esneklik sunar. Kodun ve bağımlılıklarının statik analizi yoluyla bir uygulama içindeki teknoloji kullanımını tanımlar. CLI aracının çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı talimatlar Microsoft tarafından sağlanmıştır. Üstelik kullanıcılar hem CLI aracını hem de Visual Studio uzantısını kullanarak analiz sonuçlarını HTML, CSV ve JSON formatlarında saklayabilirler.

AppCAT'in işlevlerini biraz daha derinlemesine inceleyen araç, kullanıcıların düzenleme gerektiren bir satırı kolayca belirlemesine, endişeleri yönetmesine, bunları çözümlenmiş olarak onaylamasına ve mevcut durumu korumasına olanak tanıyor. AppCAT ayrıca her bir endişeyi düzeltmek için gereken zaman ve çabaya ilişkin bir tahmin sağlar ve bu, bunu uygulamaların ve projelerin bireysel bileşenleri düzeyine ayırmayı da içerir. Mevcut zorlukları değerlendirmenin yanı sıra Microsoft'un, AppCAT'i yapay zeka yetenekleriyle zenginleştirme ve Copilot AI yardımı ile entegrasyonu dahil etme yönünde planları var. Ayrıca aracın, seçilen Azure hedefine dayalı olarak daha hassas değerlendirmelerle gelişerek daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunması öngörülüyor.

Kullanıcıların Visual Studio geri bildirim kanalı aracılığıyla AppCAT'in performansı ve kullanışlılığı hakkındaki geri bildirimlerini paylaşmaları teşvik edilir, böylece kullanıcıdan etkilenen geliştirmeler ve yükseltmeler mümkün olur.

Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulması için kapsamlı no-code bir çözüm sunan AppMaster gibi platformların, kendi platformlarında barındırılan .NET uygulamalarını kolaylaştırmak için AppCAT gibi araçların gelişimini izlemesi ve potansiyel olarak bunlardan faydalanması muhtemeldir.

Microsoft ve AppMaster gibi şirketlerin geliştirici deneyimini geliştirmeye ve geliştirmeye devam ettiğini görmek teknoloji endüstrisi için umut verici bir işaret. Bu, geliştirme ve dağıtım süreçlerinde sürekli verimlilik arayışının ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyiminin hem devler hem de yeni kurulan şirketler için en önemli öncelikler olmaya devam edeceği anlamına geliyor.