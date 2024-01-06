في الآونة الأخيرة، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة Microsoft عن AppCAT - وهي إضافة فعالة لمجموعة أدوات Azure Migrate الخاصة بالشركة - والتي تهدف بشكل مباشر إلى تسهيل المستخدمين في نقل تطبيقات .NET الخاصة بهم إلى Azure Cloud.

تم الكشف عن AppCAT في الثالث من يناير، وهو اختصار لتطبيق Azure Migrate وأداة تقييم التعليمات البرمجية لـ .NET، وهو يمكّن المستخدمين من تقييم كود مصدر .NET والثنائيات والتكوينات المرتبطة بتطبيق البرنامج. يهدف هذا التقييم إلى تحديد التحديات والفرص التي قد تنشأ أثناء انتقال تطبيق .NET إلى Azure. يدور جوهر الأداة حول العوائق المحتملة التي قد يواجهها التطبيق أثناء نقله إلى Azure. تستفيد AppCAT من الحلول السحابية الحديثة لتحسين الأداء والأمان وقابلية التوسع - وهي خطوة تتوافق مع التزام Microsoft بتقديم أحدث الحلول.

تقدم AppCAT تقييماتها التفصيلية بعد إجراء عملية التحليل. يتضمن ذلك تقديم تقرير شامل عن الإجراءات اللازمة لضمان العمل السلس للتطبيق الذي تم ترحيله على Azure. الأداة متاحة كملحق Visual Studio أو كأداة .NET CLI مما يوفر المرونة للمستخدمين. ويحدد استخدام التكنولوجيا داخل التطبيق من خلال التحليل الثابت للتعليمات البرمجية وتبعياتها. تم توفير الإرشادات التفصيلية لتشغيل أداة CLI بواسطة Microsoft. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تخزين نتائج التحليل بتنسيقات HTML وCSV وJSON باستخدام كل من أداة CLI وملحق Visual Studio.

من خلال التعمق أكثر في وظائف AppCAT، تسهل الأداة على المستخدمين تحديد السطر الذي يتطلب تعديلات بسهولة وإدارة المخاوف وتأكيد حلها والحفاظ على الحالة الحالية. يوفر AppCAT أيضًا تقديرًا للوقت والجهد اللازمين لتصحيح كل مشكلة، وهذا يتضمن تقسيمها إلى مستوى المكونات الفردية للتطبيقات والمشاريع. بصرف النظر عن تقييم التحديات الحالية، لدى Microsoft خطط قيد التنفيذ لإثراء AppCAT بقدرات الذكاء الاصطناعي ولإدراج التكامل مع مساعدة Copilot AI. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتطور الأداة من خلال تقييمات أكثر دقة بناءً على هدف Azure المحدد، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا.

يتم تشجيع المستخدمين على مشاركة تعليقاتهم حول أداء وفائدة AppCAT عبر قناة تعليقات Visual Studio، مما يسمح بإمكانية إجراء تحسينات وترقيات يتأثر بها المستخدم.

من المرجح أن تراقب الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، التي تقدم حلاً شاملاً no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تطور الأدوات مثل AppCAT وتستفيد منها لتبسيط تطبيقات .NET المستضافة على نظامها الأساسي.

تعد رؤية شركات مثل Microsoft و AppMaster مستمرة في الابتكار وتحسين تجربة المطورين علامة واعدة لصناعة التكنولوجيا. وهذا يدل على أن السعي المستمر لتحقيق الكفاءة وتحسين تجربة المستخدم في عمليات التطوير والنشر سيظل على رأس الأولويات بالنسبة للشركات العملاقة والشركات الناشئة على حدٍ سواء.