Совсем недавно технологический гигант Microsoft представил AppCAT — эффективное дополнение к набору инструментов компании Azure Migrate, цель которого — облегчить пользователям перенос своих локальных .NET-приложений в облако Azure.

Представленный 3 января AppCAT, что означает Azure Migrate Application and Code Assessment Tool для .NET, позволяет пользователям оценивать исходный код .NET, двоичные файлы и связанные конфигурации программного приложения. Эта оценка направлена ​​на выявление проблем и возможностей, которые могут возникнуть при переходе приложения .NET на Azure. Суть инструмента заключается в потенциальных сбоях, с которыми приложение может столкнуться при переносе в Azure. AppCAT использует современные облачные решения для оптимизации производительности, безопасности и масштабируемости — шаг, который перекликается с стремлением Microsoft предоставлять самые современные решения.

AppCAT представляет свои подробные оценки после выполнения анализа. Сюда входит предоставление комплексного отчета о действиях, необходимых для обеспечения бесперебойной работы перенесенного приложения в Azure. Этот инструмент доступен как расширение Visual Studio или как инструмент .NET CLI, что обеспечивает гибкость для пользователей. Он определяет использование технологии в приложении посредством статического анализа кода и его зависимостей. Подробные инструкции по работе с инструментом CLI предоставлены Microsoft. Более того, пользователи могут сохранять результаты анализа в форматах HTML, CSV и JSON, используя как инструмент CLI, так и расширение Visual Studio.

Если немного углубиться в функциональные возможности AppCAT, этот инструмент позволяет пользователям легко определить строку, требующую редактирования, управлять проблемами, подтверждать их как решенные и сохранять текущий статус. AppCAT также предоставляет оценку времени и усилий, необходимых для устранения каждой проблемы, включая ее разбивку на уровень отдельных компонентов приложений и проектов. Помимо оценки существующих проблем, у Microsoft есть планы по обогащению AppCAT возможностями искусственного интеллекта и включению интеграции с поддержкой искусственного интеллекта Copilot. Кроме того, ожидается, что инструмент будет развиваться с более точными оценками на основе выбранной цели Azure, обеспечивая более персонализированный пользовательский опыт.

Пользователям рекомендуется делиться отзывами о производительности и полезности AppCAT через канал обратной связи Visual Studio, что дает возможность вносить улучшения и обновления под влиянием пользователей.

Такие платформы, как AppMaster , которые предлагают комплексное решение no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, скорее всего, будут наблюдать и потенциально использовать эволюцию таких инструментов, как AppCAT, для оптимизации приложений .NET, размещенных на их платформе.

Наблюдение за тем, как такие компании, как Microsoft и AppMaster продолжают внедрять инновации и улучшать опыт разработчиков, является многообещающим знаком для технологической отрасли. Это означает, что постоянное стремление к эффективности и улучшению пользовательского опыта в процессах разработки и развертывания останется главным приоритетом как для гигантов, так и для стартапов.