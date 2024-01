Microsoft presenta AppCAT: un nuovo strumento di migrazione di Azure per applicazioni .NET

Proprio di recente, il colosso della tecnologia Microsoft ha presentato AppCAT, un'efficiente aggiunta al set di strumenti Azure Migrate dell'azienda, con l'obiettivo preciso di facilitare gli utenti nel trasferimento delle loro applicazioni .NET locali sul cloud di Azure.

Rivelato il 3 gennaio, AppCAT, che sta per Azure Migrate Application and Code Assessment Tool for .NET, consente agli utenti di valutare il codice sorgente .NET, i file binari e le configurazioni associate di un'applicazione software. Questa valutazione è finalizzata all'identificazione delle sfide e delle opportunità che potrebbero sorgere durante la transizione di un'applicazione .NET ad Azure. Il nocciolo dello strumento ruota attorno ai potenziali intoppi che l'applicazione potrebbe riscontrare durante il trasferimento in Azure. AppCAT sfrutta soluzioni moderne e native del cloud per ottimizzare prestazioni, sicurezza e scalabilità, una mossa che rispecchia l'impegno di Microsoft nel fornire soluzioni all'avanguardia.

AppCAT presenta le sue valutazioni dettagliate dopo aver eseguito un'analisi. Ciò include la fornitura di un report completo sulle azioni necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione migrata su Azure. Lo strumento è disponibile come estensione di Visual Studio o come strumento CLI .NET offrendo così flessibilità agli utenti. Identifica l'utilizzo della tecnologia all'interno di un'applicazione attraverso l'analisi statica del codice e delle sue dipendenze. Istruzioni dettagliate per il funzionamento dello strumento CLI sono state fornite da Microsoft. Inoltre, gli utenti possono archiviare i risultati dell'analisi nei formati HTML, CSV e JSON utilizzando sia lo strumento CLI che l'estensione Visual Studio.

Andando un po' più in profondità nelle funzionalità di AppCAT, lo strumento consente agli utenti di individuare facilmente una linea che richiede modifiche, gestire i problemi, confermarli come risolti e preservare lo stato corrente. AppCAT fornisce anche una stima del tempo e dell'impegno necessari per risolvere ogni problema, e ciò include la scomposizione a livello dei singoli componenti di applicazioni e progetti. Oltre a valutare le sfide esistenti, Microsoft ha in programma di arricchire AppCAT con funzionalità di intelligenza artificiale e includere l’integrazione con l’assistenza AI di Copilot. Inoltre, lo strumento è destinato ad evolversi con valutazioni più raffinate in base al target Azure selezionato, garantendo un'esperienza utente più personalizzata.

Gli utenti sono incoraggiati a condividere feedback sulle prestazioni e sull'utilità di AppCAT tramite il canale di feedback di Visual Studio, consentendo così la possibilità di miglioramenti e aggiornamenti influenzati dall'utente.

Piattaforme come AppMaster , che offrono una soluzione completa no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, probabilmente guarderanno e potenzialmente sfrutteranno l'evoluzione di strumenti come AppCAT per la razionalizzazione delle applicazioni .NET ospitate sulla loro piattaforma.

Vedere aziende come Microsoft e AppMaster continuare a innovare e migliorare l'esperienza degli sviluppatori è un segnale promettente per il settore tecnologico. Ciò significa che la costante ricerca dell’efficienza e del miglioramento dell’esperienza utente nei processi di sviluppo e implementazione rimarranno le massime priorità sia per i giganti che per le startup.