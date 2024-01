Microsoft introduceert AppCAT: een nieuwe Azure Migrate-tool voor .NET-applicaties

Onlangs onthulde de technologiegigant Microsoft de AppCAT - een efficiënte aanvulling op de Azure Migrate-toolset van het bedrijf - die volledig gericht is op het faciliteren van gebruikers bij het overbrengen van hun on-premises .NET-applicaties naar de Azure Cloud.

Op 3 januari onthulde AppCAT, wat staat voor Azure Migrate Application and Code Assessment Tool for .NET, gebruikers in staat om .NET-broncode, binaire bestanden en bijbehorende configuraties van een softwareapplicatie te evalueren. Deze evaluatie is gericht op het identificeren van uitdagingen en kansen die zich kunnen voordoen tijdens de transitie van een .NET-applicatie naar Azure. De kern van de tool draait om mogelijke problemen die de applicatie kan tegenkomen tijdens de overdracht naar Azure. AppCAT maakt gebruik van moderne, cloud-native oplossingen om de prestaties, beveiliging en schaalbaarheid te optimaliseren - een stap die resoneert met de toewijding van Microsoft om state-of-the-art oplossingen te leveren.

AppCAT presenteert zijn gedetailleerde beoordelingen na het uitvoeren van een analyserun. Dit omvat onder meer het verstrekken van een uitgebreid rapport over de acties die nodig zijn om de naadloze werking van de gemigreerde applicatie op Azure te garanderen. De tool is beschikbaar als Visual Studio-extensie of als .NET CLI-tool en biedt daarmee flexibiliteit aan de gebruikers. Het identificeert technologiegebruik binnen een applicatie door middel van de statische analyse van code en zijn afhankelijkheden. Gedetailleerde instructies voor het gebruik van de CLI-tool zijn verstrekt door Microsoft. Bovendien kunnen gebruikers de resultaten van de analyse opslaan in HTML-, CSV- en JSON-formaten met behulp van zowel de CLI-tool als de Visual Studio-extensie.

Door wat dieper in te gaan op de functionaliteiten van AppCAT, stelt de tool gebruikers in staat gemakkelijk een regel aan te wijzen die bewerkingen vereist, problemen te beheren, deze als opgelost te bevestigen en de huidige status te behouden. AppCAT geeft ook een schatting van de tijd en moeite die nodig is om elk probleem op te lossen, en dit omvat het opsplitsen naar het niveau van individuele componenten van applicaties en projecten. Naast het beoordelen van bestaande uitdagingen, heeft Microsoft plannen in de pijplijn om AppCAT te verrijken met AI-mogelijkheden en om integratie met Copilot AI-ondersteuning op te nemen. Verder wordt verwacht dat de tool zal evolueren met meer verfijnde beoordelingen op basis van het geselecteerde Azure-doel, waardoor een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring wordt gegarandeerd.

Gebruikers worden aangemoedigd om feedback te delen over de prestaties en bruikbaarheid van AppCAT via het Visual Studio-feedbackkanaal, waardoor de mogelijkheid wordt geboden voor door de gebruiker beïnvloede verbeteringen en upgrades.

Platforms zoals AppMaster , die een alomvattende oplossing no-code bieden voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, zullen waarschijnlijk de evolutie van tools zoals AppCAT in de gaten houden en mogelijk benutten voor het stroomlijnen van .NET-applicaties die op hun platform worden gehost.

Het is een veelbelovend teken voor de technologie-industrie om te zien dat bedrijven als Microsoft en AppMaster blijven innoveren en de ontwikkelaarservaring verbeteren. Het betekent dat het voortdurende streven naar efficiëntie en verbeterde gebruikerservaring in de ontwikkelings- en implementatieprocessen topprioriteiten zullen blijven voor zowel giganten als startups.