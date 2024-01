Microsoft stellt AppCAT vor – ein neues Azure Migrate-Tool für .NET-Anwendungen

Erst kürzlich stellte der Technologieriese Microsoft AppCAT vor – eine effiziente Ergänzung zum Azure Migrate-Toolset des Unternehmens – mit dem Ziel, Benutzern die Übertragung ihrer lokalen .NET-Anwendungen in die Azure Cloud zu erleichtern.

Das am 3. Januar vorgestellte AppCAT, das für Azure Migrate Application and Code Assessment Tool for .NET steht, ermöglicht es Benutzern, .NET-Quellcode, Binärdateien und zugehörige Konfigurationen einer Softwareanwendung zu bewerten. Diese Bewertung zielt darauf ab, Herausforderungen und Chancen zu identifizieren, die sich beim Übergang einer .NET-Anwendung zu Azure ergeben können. Der Kern des Tools dreht sich um mögliche Probleme, die bei der Übertragung der Anwendung nach Azure auftreten können. AppCAT nutzt moderne, cloudnative Lösungen, um Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu optimieren – ein Schritt, der Microsofts Engagement für die Bereitstellung hochmoderner Lösungen widerspiegelt.

AppCAT präsentiert seine detaillierten Bewertungen nach der Durchführung eines Analyselaufs. Dazu gehört die Bereitstellung eines umfassenden Berichts über die erforderlichen Maßnahmen, um das reibungslose Funktionieren der migrierten Anwendung auf Azure sicherzustellen. Das Tool ist als Visual Studio-Erweiterung oder als .NET CLI-Tool verfügbar und bietet den Benutzern somit Flexibilität. Es identifiziert die Technologienutzung innerhalb einer Anwendung durch die statische Analyse des Codes und seiner Abhängigkeiten. Detaillierte Anweisungen zur Bedienung des CLI-Tools wurden von Microsoft bereitgestellt. Darüber hinaus können Benutzer die Ergebnisse der Analyse sowohl mit dem CLI-Tool als auch mit der Visual Studio-Erweiterung in den Formaten HTML, CSV und JSON speichern.

Das Tool geht etwas tiefer auf die Funktionalitäten von AppCAT ein und erleichtert Benutzern das einfache Lokalisieren einer Zeile, die Änderungen erfordert, das Verwalten von Bedenken, das Bestätigen dieser als gelöst und das Beibehalten des aktuellen Status. AppCAT bietet außerdem eine Schätzung des Zeit- und Arbeitsaufwands zur Behebung jedes Problems, einschließlich der Aufschlüsselung auf die Ebene einzelner Komponenten von Anwendungen und Projekten. Neben der Bewertung bestehender Herausforderungen plant Microsoft, AppCAT mit KI-Funktionen zu erweitern und die Integration mit der Copilot-KI-Unterstützung einzubeziehen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Tool mit verfeinerten Bewertungen basierend auf dem ausgewählten Azure-Ziel weiterentwickelt wird, um eine personalisiertere Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Benutzer werden ermutigt, Feedback zur Leistung und Nützlichkeit von AppCAT über den Visual Studio-Feedbackkanal zu teilen, wodurch die Möglichkeit für benutzerbeeinflusste Verbesserungen und Upgrades geschaffen wird.

Plattformen wie AppMaster , die eine umfassende no-code Lösung für die Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen bieten, werden wahrscheinlich die Entwicklung von Tools wie AppCAT beobachten und möglicherweise für die Optimierung von auf ihrer Plattform gehosteten .NET-Anwendungen nutzen.

Zu sehen, dass Unternehmen wie Microsoft und AppMaster weiterhin Innovationen entwickeln und das Entwicklererlebnis verbessern, ist ein vielversprechendes Zeichen für die Technologiebranche. Dies bedeutet, dass das ständige Streben nach Effizienz und verbesserter Benutzererfahrung in den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozessen für Giganten und Start-ups gleichermaßen weiterhin höchste Priorität haben wird.