Microsoft poursuit l'évolution de son langage de programmation TypeScript avec la version candidate de TypeScript 5.1. L'entreprise a déclaré qu'il n'y aurait pas d'autres changements ou ajouts de fonctionnalités entre cette version candidate et la version finale.

Dans cette mise à jour, les fonctions qui renvoient des valeurs indéfinies ne sont plus obligées de posséder une déclaration de retour. Avant cette version, seules les fonctions "void" ou "any returning" étaient autorisées sans déclaration de retour. De plus, si une fonction sans expression de retour est passée à une structure qui attend une fonction retournant undefined, TypeScript commencera à déduire undefined comme type de retour de la fonction.

TypeScript 5.1 développe une innovation de TypeScript 4.3, dans laquelle les paires d'accesseurs get et set avaient la possibilité de spécifier des types différents. Cette dernière version permet à ces types de ne pas être liés, alors qu'auparavant, le type get devait être un sous-ensemble du type set.

Les développeurs travaillant avec des éléments JSX et des types de balises JSX peuvent bénéficier du découplage de la vérification des types dans TypeScript 5.1. Le nouveau type, JSX.ElementType.ElementType, aide à identifier les balises valides dans les éléments JSX.

La prise en charge de JSX bénéficie d'un autre coup de pouce, puisque cette version permet d'utiliser des noms d'attributs espacés dans JSX tout en optimisant automatiquement les modifications de balises JSX sur plusieurs emplacements.

Un autre point fort de TypeScript 5.1 est la capacité améliorée d'offrir des compléments d'extrait pour les balises @param, ce qui simplifie la saisie du code et la navigation dans le code.

Parmi les autres améliorations de TypeScript 5.1, citons le contournement de l'instanciation de type pour les objets qui ne font généralement pas référence à des paramètres de type extérieur, la mise en œuvre de vérifications de la casse négative pour les littéraux d'union et la minimisation des appels au scanner lors de l'analyse des commentaires JSDoc.

