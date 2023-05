Microsoft continua a far progredire l'evoluzione del linguaggio di programmazione TypeScript con la release candidate di TypeScript 5.1. L'azienda ha dichiarato che non ci saranno ulteriori modifiche o aggiunte di funzionalità tra questa release candidate e la versione finale.

In questo aggiornamento, le funzioni che restituiscono undefined non sono più obbligate a possedere una dichiarazione di ritorno. Prima di questa versione, solo le funzioni void o con qualsiasi ritorno erano consentite senza dichiarazione di ritorno. Inoltre, se una funzione senza espressione di ritorno viene passata a una struttura che si aspetta una funzione che restituisce undefined, TypeScript inizierà a dedurre undefined come tipo di ritorno della funzione.

TypeScript 5.1 espande un'innovazione di TypeScript 4.3, in cui le coppie di accessori get e set avevano la flessibilità di specificare tipi diversi. Quest'ultima versione consente a questi tipi di essere non correlati, mentre in precedenza il tipo get doveva essere un sottoinsieme del tipo set.

Gli sviluppatori che lavorano con elementi JSX e tipi di tag JSX possono trarre vantaggio dal disaccoppiamento del controllo dei tipi in TypeScript 5.1. Il nuovo tipo introdotto, JSX.ElementType.ElementType, aiuta a identificare i tag validi all'interno degli elementi JSX.

Il supporto di JSX riceve un'ulteriore spinta: questa versione consente di utilizzare nomi di attributi in JSX e di ottimizzare automaticamente le modifiche ai tag JSX in più posizioni.

Un altro punto di forza di TypeScript 5.1 è la maggiore capacità di offrire il completamento degli snippet per i tag @param, semplificando la digitazione del codice e la navigazione all'interno del codice.

Altri miglioramenti in TypeScript 5.1 includono l'esclusione dell'istanziazione del tipo per gli oggetti che di solito non fanno riferimento a parametri di tipo esterno, l'implementazione dei controlli di caso negativo per i letterali di unione e la minimizzazione delle chiamate allo scanner durante l'analisi dei commenti JSDoc.

